هكذا تعاملت دبي مع جثة مواطن من سلطنة عمان توفي بسبب كورونا
عش الدبابير

شاهد كيف تصرفت دبي مع جثة عماني توفي بسبب فيروس كورونا في الإمارات

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لكيفية تعامل مع مواطن من سلكنة عمان توفي في الإمارات نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ولم يتشافى من المرض وتوفي بعيدا عن أرض وطنه، وقيل إنه أصيب بالفيروس خلال تواجده بالمستشفى مع والده المريض بمرض ثاني لا علاقة له بالفيروس، ولكن عدم وجود أماكن خاصة بالمصابين بالفيروس نقل العدوى له أثناء تواجده بالمستشفى.

ويُسمع من مقطع الفيديو الذي لسعه الدبور من موقع تويتر، حديث أحد الأشخاص حول الواقعة قائلاً: “هذه السيارة فيها جثمان المرحوم عبد الواحد فكري الله يغفر له ويرحمه، عبد الواحد فكري رحمة الله عليه معلومة للكل يندفن في دبي في مقبرة القصيص”.

وتابع المتحدث قائلاً: “ممنوع أي جثة تموت وفيها يعني مرض معدي، أو أي شخص مريض بمرض معدي ينتقل بين الدول”.

 مضيفاً: “لا تقولون والله فلان سوى وفلان عمل، ما حدا تحرك، رئيس دائرة الصحة في دبي اللي هو بمثابة وزير ما يقدر يتصرف إلا بأمر من حاكم دبي أو ولي عهد دبي أو لجنة الأزمات والكوارث، ممنوع منعاً باتاً، حتى اليوم الشرطة رمسوني، المقدم كلمني وقال لي ما ينفع ان تؤخروا الجثة والجنازة، ويجب أن يندفن في دبي تحت اجراءات احترازية”.

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وأضاف: “في هذه الحالة الشخص الذي يموت لا يغسل ولكنهم نزلوا قرار يتغسل غسل خفيف يعني، دعواتكم له”.

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