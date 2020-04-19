شاهد كيف تصرفت دبي مع جثة عماني توفي بسبب فيروس كورونا في الإمارات
الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لكيفية تعامل دبي مع مواطن من سلكنة عمان توفي في الإمارات نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ولم يتشافى من المرض وتوفي بعيدا عن أرض وطنه، وقيل إنه أصيب بالفيروس خلال تواجده بالمستشفى مع والده المريض بمرض ثاني لا علاقة له بالفيروس، ولكن عدم وجود أماكن خاصة بالمصابين بالفيروس نقل العدوى له أثناء تواجده بالمستشفى.
ويُسمع من مقطع الفيديو الذي لسعه الدبور من موقع تويتر، حديث أحد الأشخاص حول الواقعة قائلاً: “هذه السيارة فيها جثمان المرحوم عبد الواحد فكري الله يغفر له ويرحمه، عبد الواحد فكري رحمة الله عليه معلومة للكل يندفن في دبي في مقبرة القصيص”.
وتابع المتحدث قائلاً: “ممنوع أي جثة تموت وفيها يعني مرض معدي، أو أي شخص مريض بمرض معدي ينتقل بين الدول”.
مضيفاً: “لا تقولون والله فلان سوى وفلان عمل، ما حدا تحرك، رئيس دائرة الصحة في دبي اللي هو بمثابة وزير ما يقدر يتصرف إلا بأمر من حاكم دبي أو ولي عهد دبي أو لجنة الأزمات والكوارث، ممنوع منعاً باتاً، حتى اليوم الشرطة رمسوني، المقدم كلمني وقال لي ما ينفع ان تؤخروا الجثة والجنازة، ويجب أن يندفن في دبي تحت اجراءات احترازية”.
إقرأ أيضا: إضراب العمالة المصرية في الكويت عن الطعام ومصري ينشر فيديو من مركز الإيواء: إنتوا مش عايزين زينا!
وأضاف: “في هذه الحالة الشخص الذي يموت لا يغسل ولكنهم نزلوا قرار يتغسل غسل خفيف يعني، دعواتكم له”.
فيديو— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 19, 2020
خليجي يوضح الإجراءات التي تتخذها الإمارات في موتى كورونا بعد أن توفي عُماني بسبب إصابته بـ"#كورونا" pic.twitter.com/9pndUgv7Wk
إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول.. https://t.me/Dabboor