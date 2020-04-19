شرطة عمان السلطانية تحارب الإشاعات أكثر من محاربة الجرائم

الدبور – في كل بلد ينشغل جهاز الشرطة في محاربة الجرائم وتطبيق القانون ، إلا في سلطنة عمان، فهناك من يشغل شرطة عمان السلطانية عن القيام بواجبها، بنشر أخبار غير صحيحة لحاجة في نفس يعقوب، ويشغل الشرطة للقيام بمحاربة تلك الإشاعات التي تنتشر بين حين وأخر لأسباب مختلفة.

الامر الذي جعل شرطة عمان السلطانية تحصص قسم إعلامي خاص فقط لمحاربة الاخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي و التأكد من صحة كل ما ينشر من جرائم أو إعتداءات أو أي أمر يخص أمن سلطنة عمان.

وبالنسبة لسلطنة عمان وبحجم السلطنة وتعداد السكان، لا تكاد ترى كمية جرائم تذكر، بالمقارنة مع دول أخرى إذا ما قارنا حجم البلد وتعداد السكان، وعدد الأجانب المقيمين، فالنسبة تعتبر ضئيلة جدا ولا تكاد تذكر، أو على أقل تقدير هي بمعدل طبيعي.

وبالإطلاع على صفحة شرطة عمان السلطانية الرسمية على موقع تويتر، تجد الكثير من التغريدات التي تنفي وقوع أحداث إنتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الإجتماعي، وأخر تلك الأحداث ما تم نشره عن حادث إعتداء كبير وقع في ظفار، وبتدخل الشرطة رغم إنه لم يصلها بلاغ، بل سارعت للتحقيق بما نشر، وجدت أن الشخص الذي نشر الخبر إعترف أن الإعتداء لم يحصل ، وإنه نشر الخبر لحاجة في نفسه.

حاجة في نفسه أقلقت السكان وأقلقت الأجهزة الأمنية، وأخذت من وقت الشرطة التي بالأساس مشغولة هذه الأيام في محاربة إنتشار فيروس كورونا، وقالت الشرطة بتغريدة على موقع تويتر ما نصه: “لا صحة لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة اعتداء على شخص في محافظة ظفار، كما تم استدعاء الشخص محل الواقعة وأفاد بعدم صحة المعلومات المنشورة وأنه قام بنشر ذلك لِدواعٍ خاصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.”

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لا صحة لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة اعتداء على شخص في محافظة ظفار، كما تم استدعاء الشخص محل الواقعة وأفاد بعدم صحة المعلومات المنشورة وأنه قام بنشر ذلك لِدواعٍ خاصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 19, 2020

وقبلها أيضا إنتشر خبر هروب عمالة وافدة في سلطنة عمان من الحجر الصحي، ورفضوا القيام بعمل فحوصات فيروس كورونا كما تم نشر الفيديو من قبل النشطاء، وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم، على مواقع التواصل الإجتماعي ويظهر مركبات الشرطة تلاحق بعض الوافدين، بينما نفت الشرطة ذلك وقالت على صفحتها أيضا ما نصه:

“لا صحة لما يتداول عن هروب مجموعة من العمالة الوافدة عبر مقطع الفيديو المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، والصحيح أنه تم تفريقهم عن طريق دوريات الشرطة بعد تجمعهم على آلة السحب النقدي بمنطقة المسفاة الصناعية بولاية بوشر، وإعادتهم إلى مقر عملهم.”

لا صحة لما يتداول عن هروب مجموعة من العمالة الوافدة عبر مقطع الفيديو المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، والصحيح أنه تم تفريقهم عن طريق دوريات الشرطة بعد تجمعهم على آلة السحب النقدي بمنطقة المسفاة الصناعية بولاية بوشر، وإعادتهم إلى مقر عملهم.#التزامكم_نجاح #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/Goq40e6iPf — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 18, 2020

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