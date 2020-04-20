عارضة لبنانية من الضجر نشرت فيديو ساخن لها من منزلها!

الدبور – الحجر المنزلي أصاب الكثير بحالة نفسية، وتختلف ردات الفعل من شخص لأخر فمنها ردات فعل عنيفة في المنزل، ومنها ردات فعل ساخنة كما فعلت عارضو أزياء لبنانية مؤخرا.

وظهرت لاميتا فرنجية عارضة الأزياء اللبنانية في فيديو نشرته من الضجر، بإطلالة جريئة مرتديةً Crop Top كشفت عن جزء كبير من بطنها، وذلك بينما كانت تخوض تحدي الرقص الخاص بالمغنية العالمية شاكيرا.

الفيديو أثار الكثير من نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي كالعادة، فقد إعتادت لاميتا بالظهور بصور فاضحة، وكانت قد ظهرت من قبل بصور فاضحة في دبي، مدينة الدعارة وغسيل الأموال.