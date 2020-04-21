أب خاف على ابنه من الخروج بدون كمامة فقام بقتله ليحميه من كورونا!

الدبور – يبدو أن الناس ستموت بأسباب غير فيروس كورونا نتيجة فيروس كورونا، فقد اصاب الكثير من البشر بالخوف و الهلع و الجنون وعدم القدرة على إتخاذ قرارات سليمة، نتيجة الحالة النفسية التي يمر بها الكثير من الناس نتيجة أخبار الفيروس، ونتيجة الحجر المنزلي.

حيث أقدم أب على ارتكاب جريمة قتل ابنه الذي رفض ارتداء كمامة طبية قبل خروجه من المنزل.

وحسب صحيفة «إنديان إكسبريس» الهندية، فإن الحادث المأساوي وقع ليلة السبت الماضي في مدينة كالكوتا بالهند، حيث كان الابن يستعد للخروج من المنزل، ثم اندلع شجار بينه وبين والده، بعدما طلب منه الأخير ارتداء الكمامة الطبية للوقاية من كورونا.

وأضافت الصحيفة أنه «بعدما أصر الابن على رفضه، أصيب الأب بحالة من الغضب، وأقدم على خنق ابنه بشريط من القماش حتى الموت» ليحميه من الإصابة بفيروس كورونا القاتل!

وأوضحت الصحيفة أن «الأب سلم نفسه إلى مركز شرطة المدينة واعترف بجريمته». وأضافت أنها «وجهت تهمة القتل العمد إلى الأب».

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وأشارت الصحيفة إلى أن «تحقيقات الشرطة أكدت أن الضحية خرج من المنزل بدون كمامة طبية أكثر من مرة، وكان هذا هو السبب الذي جعل الرجل العجوز، غاضبا من تصرف ابنه».

يذكر أن السلطات الهندية كانت قد أصدرت قرارا في شهر مارس الماضي بإلزام جميع المواطنين بارتداء أقنعة خاصة في الأماكن العامة في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من وباء كورونا.

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