في الكويت تركته خطيبته، فبث إنتحاره بالفيديو لخطيبته لتلحقه ولكن حصل ما لم يتوقع!

الدبور – من لم يمت بفيروس كورونا، مات من وراء خطيبته التي تركته، وهذا ما حصل مع شاب في الكويت حيث بث عملية إنتحاره على الهواء مباشرة لتشاهد العملية خطيبته التي تركته، وكسرت قلبه في زمن كورونا.

وفي التفاصيل، لفظ وافد آسيوي أنفاسه جراء اختناقه من الحبل الذي استخدمه لشنق نفسه داخل إحدى البنايات في محافظة الفروانية.

وبينما تم إنزال الجثة من قبل رجال الطب الشرعي، كشفت التحريات أن الوافد قام بتصوير وبث عملية انتحاره الى خطيبته مباشرةً عبر الهاتف.

و المصيبة أن المنتحر الذذي أراد إستعطاف خطيبته عن طريق البث المباشر، خطيبته لم تشاهد البث في وقتها، ولم تكترث حتى للإطلاع عليه، وترك الشاب رسالة يخاطب فيها خطيبته التي كسرت قلبه، وقال الحياة بدونك مستحيلة، وسأنتحر فلا طعم للحياة، واختنق الشاب بالحبل ولقي حتفه قبل أن تلحق به خطيبته في الوقت المناسب.

و أقدم أيضا وافد هندي من مواليد 1983 على الانتحار في سرداب غرفة مطبخ بمنطقة المنقف. وانتقل وكيل نيابة الأحمدي وشوهدت جثة الوافد وهي معلقة من الرقبة وتم تكليف المباحث بالتثبت من ان الواقعة انتحار.

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وانشغل الأمن بقضايا الإنتحار من قبل العمالة الوافدة وجبر القلوب المكسورة في وقت هي بأشد الحاجة لوضع كل طاقاته لمحاربة إنتشار فيروس كورونا وخدمة المواطنين و المقيمين في وقت الحجر المنزلي، ولكن تمشي القلوب بما لا يشتهي الامن.

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