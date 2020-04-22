الكاتب السعودي خالد الزعتر بن زايد يصف العماني بالمنبطح!!

الدبور – وجه الكاتب السعودي خالد زعتر، الذي يتعمه النشطاء بإنه اداة تابعة لأبوظبي ومن الذباب الإماراتي بعدما إشتراه ولي عهد أبوظبي بدراهم معدودات، وتخصص بمهاجمة سلطنة عمان وقطر وتركيا فقط، كتب تغريدة على حسابه بعدما أوجعه النشطاء في سلطنة عمان، وبدل أن يهديهم زاد هجومهم عليه وتعريته أمام الجميع.

خالد زعتر كتب تغريدة شتم فيها النشطاء في سلطنة عمان و دولة قطر، الذي يدافعون عن اوطانهم ضد الفبركات و الأخبار الكاذبة و الشتائم التي يكتبها يوميا منذ تعيينه في قسم الذباب الإماراتي.

زقال الزعتر الإمراتي المغشوش على صفحته بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “أيها الإنسان العماني والقطري المنبطح في حسابي تشتمني ليلاً ونهاراً ، لتعلم ان هذا لايغضبني بل يزيدني فخراً ان مجرد حروف لاتتخطى 240 حرف إستطاعت إستفزازك ولم تجد من رد علي سوى أن تخرج أسوأ صفاتك وهي الشتم والسب ،،”

أيها الإنسان العماني والقطري المنبطح في حسابي تشتمني ليلاً ونهاراً ، لتعلم ان هذا لايغضبني بل يزيدني فخراً ان مجرد حروف لاتتخطى 240 حرف إستطاعت إستفزازك ولم تجد من رد علي سوى أن تخرج أسوأ صفاتك وهي الشتم والسب ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) April 22, 2020

ومع ان الزعتر ينشر يوميا ضد سلطنة عمان و قطر، وما يفعله النشطاء فقط الدفاع ورد المزاعم الكاذبة، إلا ان زعتر جبل علي لم يتحمل ونشر أكثر من تغريدة يطالب فيها النشطاء الكف عن مهاجمته والرد عليه.

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ولاقت تغريدته الكثير من الردود الساخرة و المضحكة و القوية ردا على وصفه العماني بالمنبطح لأنه دافع عن وطنه ولقنه دروس كانت فيما يبدو قاسية بعض الشيء عليه، حيث قال ناشط معلقا على تغريدته الاخيرة ما نصه: ايها فطيرة الزعتر العمانين للحين يضحكوا معاك ماسوا فيك شي لانك ما تستحمل.

وقال أخر ما نصه: “كل عام و انت بخير استاذي الزعتر خبير الانبطاح و المنبطحين لا تنسى ان تشغل المكيف و تتلحف جيدا و تنام على طهارة اسأل الله ان يعافيك مما ابتلاك”

كل عام و انت بخير استاذي الزعتر خبير الانبطاح و المنبطحين

لا تنسى ان تشغل المكيف و تتلحف جيدا و تنام على طهارة

اسأل الله ان يعافيك مما ابتلاك — Akram (@akramodc) April 22, 2020

وعلق ناشط عماني بتذكيره بما قام به، حيث قال ما نصه: “هذا نموذج للي يقولو ضربي وبكاء وسبقني واشتكى. خف علينا يا نزيه. مو كأنك قبل فتره تتلفظ بأكاذيب عن السلطنه. توصيفا وتلميحا. طلع كوكاح الحين ايشكيك لا تصيح.”

هذا نموذج للي يقولو ضربي وبكاء وسبقني واشتكى.

خف علينا يا نزيه.

مو كأنك قبل فتره تتلفظ بأكاذيب عن السلطنه. توصيفا وتلميحا.

طلع كوكاح الحين 😂 ايشكيك لا تصيح. — صلديم الكثيري🇴🇲 (@suheil9969) April 22, 2020

أما المغرد العماني المعروف بشراسته الدفاع عن السلطنة أبو مستهيل فرد عليه بقوله: “عندما تخاطبنا لا دخل لنا بالآخرين قطريين أم غيرهم تطاولت على عمان بأمر من يديرك من #ابوظبي فكان لزاما تأديبك وتهذيبك لتصبح رجل وتترك العبودية أما إستفزازنا فنباحك علينا يثبت العكس حيث آلمتك سياط العمانيين وجعلتك تصبح كالتائهين لا عمل لك سوى النباح والبكاء نصيحه أبحث عن لقمة حلال”

عندما تخاطبنا لا دخل لنا بالآخرين قطريين أم غيرهم

تطاولت على عمان بأمر من يديرك من #ابوظبي

فكان لزاما تأديبك وتهذيبك لتصبح رجل وتترك العبودية

أما إستفزازنا

فنباحك علينا يثبت العكس

حيث آلمتك سياط العمانيين وجعلتك تصبح كالتائهين لا عمل لك سوى النباح والبكاء

نصيحه أبحث عن لقمة حلال https://t.co/5u3WqeEM2c — أبو مستهيل (@abu_musthil) April 22, 2020

يذكر أن الكاتب السعودي الأصل خالد زعتر ما انفك يهاجم سلطنة عمان بشكل مستمر، وينشر اخبار كاذبة عن السلطنة وعن السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله وعن السلطان الحالي هيثم بن طارق، ويتهمه النشطاء إنه يتحرك باوامر مباشرة من أبوظبي، فهو دائم الدفاع عن الإمارات وعن بن زايد أكثر من الدفاع أو التحدث عن وطنه السعودية، وقال الكثير من النشطاء هذا يرجع إلى قوة الدرهم الإماراتي.