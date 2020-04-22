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سعودي سكران خارج من بار حلال دهس عاملا كأنه حشره وتركه يصارع الموت! (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – تداول النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية الجديدة، فيديو لمواطن سعودي قام بدهس عامل وافد في الشاره، ولم يكترث وتركه يصارع الموت دون التوقف او طلب المساعدة لأنقاذه وكأنه حشرة.

ووثقت كاميرا مراقبة المتواجدة في الشارع الحادث المؤلم، حيث كان الوافد يقف على جانب الطريق منتظراً اللحظة المناسبة للعبور، وأثناء عبوره فوجئ بسيارة مسرعة كانت تسير عكس الطريق، لتصدمه بقوة.

وتم إلقاء القبض على قائد المركبة، الذي لاذ  بالفرار، عقب تداول مقطع على منصات التواصل الاجتماعي، وتبين إنه مواطن سعودي، وكان في حالة سكر كما إدعى لحظة القبض عليه.

الفيديو أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، وخصوصا بعد القبض عليه وتبرير ما قام به إنه كان في حالة سكر، ولم قصد ما قام به، حتى لا يحصل على تهمة القتل العمد، خصوصا إذا كان سكرانا من الخمر الحلال في البار الحلال الذي إفتتحه ولي عهد السعودية بن سلمان مؤخرا في السعودية الجديدة.

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