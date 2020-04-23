أول صلاة تراويح حزينة في المسجد الأقصى.. شاهد كيف تمت الصلاة؟!

الدبور- في أول صلاة تراويح هذا العام في هذا الشهر الفضيل، أدى عدد قليل من المرابطين في المسجد الأقصى، الليلة الماضية، صلاة التراويح، وبثوا الصلاة في مقطع بث مباشر على موقع “فيسبوك”.

وأظهر الفيديو الإمام وعدد قليل من الفلسطينيين ممن يقومون على العناية بشؤون المسجد الأقصى، وهم يؤدون صلاة التراويح الأولى لشهر رضمان، مع تباعد المسافة بينهم وارتداء للكمامات بسبب تفشي فيروس كورونا.

أتي ذلك، بعد قرار الهيئة الإسلامية بالقدس إغلاق المسجد الأقصى خلال شهر رمضان واقتصار صلاة التراويح على القائمين على رعاية المسجد.

وتفشى فيروس كورونا في مدينة القدس، حيث لا يعرف العدد الرسمي للمصابين بالفيروس، خاصة في ظل تكتم السلطات الإسرائيلية على أعداد المصابين وعدم قدرة الحكومة الفلسطينية على ممارسة مهامها بالمسجد الأقصى.

#مباشر صلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى المبارك المغلق، في العاصمة الفلسطينية القدس #مباشر صلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى المبارك المغلق، في العاصمة الفلسطينية القدس Gepostet von ‎شهاب‎ am Donnerstag, 23. April 2020

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