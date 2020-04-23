إذا إستمر الحجر المنزلي اللبنانية لاميتا فرنجية ستظهر عارية تماما، شاهد ماذا فعلت مؤخرا؟

الدبور – تستمر العارضة اللبنانية لاميتا فرنجيه بإثارة الجدل من داخل الحجر المنزلي بنشر فيديوهات مثيرة وساخنه لها، لتسلية الشباب داخل الحجر المنزلي وتقديم نصائح ساخنة لهم، وإذا إستمر الحجر المنزلي وفي خطوة جديدة لإثارة الشباب وتسليتهم ستظهر عارية تماما.

فبعد ظهورها قبل أيام بفيديو فاضح وغير اخلاقي، ظهرت لاميتا فرنجية مجددا بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق “انستجرام”، وهي ترقص في الحمام أثناء غسل أسنانها على أنغام أغنية أجنبية، ولا ترتدي سوى “المنشفة”.

ثم تخلع لاميتا المنشفة التي وضعتها على رأسها، وتبدأ باستعراض شعرها وجسدها بحركاتها الراقصة.

وظهرت لاميتا فرنجية عارضة الأزياء اللبنانية قبل أيام في فيديو نشرته من الضجر، وأثار ضجة كبيرة وقتها، بإطلالة جريئة مرتديةً Crop Top كشفت عن جزء كبير من بطنها، وذلك بينما كانت تخوض تحدي الرقص الخاص بالمغنية العالمية شاكيرا.

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الفيديو أثار الكثير من نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي كالعادة، فقد إعتادت لاميتا بالظهور بصور فاضحة، وكانت قد ظهرت من قبل بصور فاضحة في دبي، مدينة الدعارة وغسيل الأموال.