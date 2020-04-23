أرشيف - الرصيفالصورة أحلىفيديو

إذا إستمر الحجر المنزلي اللبنانية لاميتا فرنجية ستظهر عارية تماما، شاهد ماذا فعلت مؤخرا؟

By وطن الدبور
0

الدبور – تستمر العارضة اللبنانية لاميتا فرنجيه بإثارة الجدل من داخل الحجر المنزلي بنشر فيديوهات مثيرة وساخنه لها، لتسلية الشباب داخل الحجر المنزلي وتقديم نصائح ساخنة لهم، وإذا إستمر الحجر المنزلي وفي خطوة جديدة لإثارة الشباب وتسليتهم ستظهر عارية تماما.

فبعد ظهورها قبل أيام بفيديو فاضح وغير اخلاقي، ظهرت مجددا بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق “انستجرام”، وهي ترقص في الحمام أثناء غسل أسنانها على أنغام أغنية أجنبية، ولا ترتدي سوى “المنشفة”.

ثم تخلع لاميتا المنشفة التي وضعتها على رأسها، وتبدأ باستعراض شعرها وجسدها بحركاتها الراقصة.

وظهرت لاميتا فرنجية عارضة الأزياء اللبنانية قبل أيام في فيديو نشرته من الضجر، وأثار ضجة كبيرة وقتها، بإطلالة جريئة مرتديةً Crop Top كشفت عن جزء كبير من بطنها، وذلك بينما كانت تخوض تحدي الرقص الخاص بالمغنية العالمية شاكيرا.

- Advertisement -

الفيديو أثار الكثير من نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي كالعادة، فقد إعتادت لاميتا بالظهور بصور فاضحة، وكانت قد ظهرت من قبل بصور فاضحة في دبي، مدينة الدعارة وغسيل الأموال.

قد يعجبك

You might also like
فيديو

عارضة لبنانية من الضجر نشرت فيديو ساخن لها من منزلها!

الصورة أحلى

مصري يستغل كورونا و يتحرش بالفتيات والنساء في لبنان خلال الليل

فيديو

مراسلة لبنانية تفقد الوعي خلال تغطية مباشرة لجهود مكافحة كورونا (فيديو)

الصورة أحلى

إغتصاب فتاة لبنانية من قبل أسيوي في الكويت داخل المحل لأنه لم يتحمل جمالها!

فيديو

بالفيديو .. لبنانية قتلت زوجها السوري بالتعاون مع عشيقها وصورت لحظات إحتضاره أمام…

فيديو

فيديو لإعتقال لبناني بطريقة متوحشة بسحله في الشارع من قبل الجيش يثير ضجة واسعة

Leave A Reply

Your email address will not be published.