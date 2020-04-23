عش الدبابير

تعرف على المرأة المرشحة لخلافة زعيم كوريا الشمالية؟

By وطن الدبور
0

الدبور- بدأت الصحافة الغربية تتكهن بشأن من سيخلف كيم جونغ أون في حال وفاته، بعد التقارير التي تحدثت عن مرضه، ومن أبرز المرشحين لهذا المنصب هو شقيقته الصغري .

وفي تقرير مطول عن موضوع خلافة كيم جونغ نشرته الخميس، أشارت صحيفة “ديلي بيست” الأمريكية، إلى أن جونج سطع نجمها خلال الألعاب الأولومبية الشتوية عام 2018، وأصبحت بعد ذلك المرشح الأبرز لخلافة شقيقها.

ولفتت الصحيفة إلى أن جونج أون كانت بجسدها النحيف الصغير على عكس شقيقها الذي يعاني السمنة المفرطة، تعتبر مقربة جدا من الزعيم الكوري، وأنه بدا في الفترة الأخيرة وكأنه يعدها لحكم بالسماح لها بالإدلاء بتصريحات كثيرة، ثم إيفادها إلى سيول عام 2018 لإعداد قمة بينه وبين رئيس كوريا الجنوبية.

وقالت الصحيفة، إن كيم سمح -أيضا- لشقيقته بإدارة فعاليات كثيرة في العاصمة بيونج يانج، وتشجيع بناء منازل عصرية للكوريين وإقامة منتجعات ومدينة ملاهي.

وصعد نجم امرأة كوريا الشمالية عندما اجتمعت مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ان، في القصر الأزرق في سيول، حاملة معها رسالة من شقيقها باقتراح عقد قمة بين الزعيمين.

- Advertisement -

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال انتقلت السلطة لجونج قريبا، فإنها ستكون ـ أكبر من شقيقها لدى تسلمه السلطة وهو بعمر 28 سنة عام 2011، حيث تبلغ جونج من العمر حاليا 31 عاما، وأنها باتت “وجها مألوفا ومحبوبا” من قبل الكوريين في الوقت الذي “سعى فيه شقيقها إلى اعتبارها المسؤول رقم 2 في السنوات الأخيرة”.

وعينت جونج في منصب عضو مناوب في المكتب السياسي خلال اجتماع المكتب برئاسة شقيقها في الـ 12 من الشهر الجاري في آخر ظهور علني له.

وقالت وسائل إعلام كورية شمالية: “يمكن لهذه الشابة الفاتنة أن تكون قوية وصلبة على عكس ذلك الشكل الرقيق الذي ظهرت فيه خلال اجتماعها مع رئيس كوريا الجنوبية في سيول”.

وختمت الصحيفة بقولها، إن وفاة كيم الذي وصفته بأنه “يدخن ويحتسي الشراب بشراهة” يمكن أن يؤدي إلى حالة عدم استقرار لفترة وجيزة، مضيفة: “لكن قد تكون جوند قادرة على تجاوز الخلافات بين الجيش والحزب والصعود للسلطة بموافقة الطرفين”.

قد يعجبك

You might also like
عش الدبابير

سجن أم في كوريا الشمالية لإنها أنقذت طفليها من الحريق بدلا من صورة كيم جونغ!

عش الدبابير

كيم جونغ أنا عندي زر كبير، وترامب يرد أنا تبعي أكبر منك؟!!

لسعات

شاهد صراع المُطلقات بين ترامب و كيم جونغ.. الأول أنت عجوز والثاني يرد أنت بدين وقصير

عش الدبابير

كوريا الشمالية تكشف اللثام: سنواجه مصير صدام والقذافي اذا ما تخلينا على برنامجنا

عش الدبابير

زعيم كوريا الشمالية “الشاب” يهدد بإزالة تركيا عن الخارطة…

لسعات

الإمارات تعقد صفقة أسلحة مع كوريا الشمالية تصدم الأوساط الأمريكية وقد تعرضها لعقوبات…

Leave A Reply

Your email address will not be published.