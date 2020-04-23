عش الدبابير

مسؤول إماراتي يكشف عن خطة بن زايد للصلح مع دولة قطر وما ينوي فعله

By وطن الدبور
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الدبور – كشف عن تعليمات جديدة أرسلها ولي عهد أبوظبي شيطان العرب، إلى وزير الذباب الإماراتي حمد المزروعي وإلى الغعلام الإماراتي بما يخص التصالح مع دولة وما يتم نشره.

حيث تسعى بكل الطرق لإنهاء الأزمة القطرية مع حفظ ما تبقى من ماء وجه بن زايد، خصوصا بعد الحملة الشيطانية عبر وزير القذارة الإماراتي المقرب من بن زايد حمد المزروعي، ولم تجد الغمارات طريقة للصلح مع قطر مع إصرار قطر على الصلح بدون أي شروط ورفع الحصار أولا ووقف كل الحملات القذرة قبل الإتفاق على أي مرحلة مقبلة.

حيث قال المسؤول الإماراتي المعروف و الذي يعمل ضابطا في جهاز المخابرات الإماراتي، ويغرد تحت اسم بدون ظل، قال ما نصه: “صدرت تعليمات مباشرة منذ قليل لرؤوساء التحرير ، والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي ، والمحسوبين على جهازنا الامني بضرورة الكتابة ، ان دولة قطر هي من طلبت المصالحة معنا ، حيث يريد الشيخ محمد بن زايد ان يوظف هذه النقطة لصالحه ، وابعاد الشيخ محمد بن راشد من الواجهه السياسية.”

وقال البيان الصادر من البيت الأبيض بالأمس بعد الإعلان عن مكالمة جرت بين الرئيس الامريكي ترامب وولي عهد أبوظبي بن زايد،  إن “الرئيس وولي العهد بحثا التعاون في مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك تبرع الإمارات بأجهزة لاختبار الفيروس التاجي للولايات المتحدة”.

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وأضاف أن ترامب “دعا أيضا ولي العهد ( بن زايد) لاتخاذ خطوات تجاه حل الخلاف الخليجي من أجل العمل معا للقضاء على الفيروس، وتقليل تأثيره الاقتصادي والتركيز على القضايا الإقليمية الحرجة”.

و تعقيباً على المكالمة الهاتفية ، فسّر المغرّد القطري الشهير “بوغانم” ما جاء في المكالمة بين ترمب وبن زايد بقوله: “يعني روح قطر حب خشم عمك الشيخ تميم”.

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