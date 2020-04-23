مسؤول إماراتي يكشف عن خطة بن زايد للصلح مع دولة قطر وما ينوي فعله

الدبور – كشف مسؤول إماراتي عن تعليمات جديدة أرسلها ولي عهد أبوظبي بن زايد شيطان العرب، إلى وزير الذباب الإماراتي حمد المزروعي وإلى الغعلام الإماراتي بما يخص التصالح مع دولة قطر وما يتم نشره.

حيث تسعى الإمارات بكل الطرق لإنهاء الأزمة القطرية مع حفظ ما تبقى من ماء وجه بن زايد، خصوصا بعد الحملة الشيطانية عبر وزير القذارة الإماراتي المقرب من بن زايد حمد المزروعي، ولم تجد الغمارات طريقة للصلح مع قطر مع إصرار قطر على الصلح بدون أي شروط ورفع الحصار أولا ووقف كل الحملات القذرة قبل الإتفاق على أي مرحلة مقبلة.

حيث قال المسؤول الإماراتي المعروف و الذي يعمل ضابطا في جهاز المخابرات الإماراتي، ويغرد تحت اسم بدون ظل، قال ما نصه: “صدرت تعليمات مباشرة منذ قليل لرؤوساء التحرير ، والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي ، والمحسوبين على جهازنا الامني بضرورة الكتابة ، ان دولة قطر هي من طلبت المصالحة معنا ، حيث يريد الشيخ محمد بن زايد ان يوظف هذه النقطة لصالحه ، وابعاد الشيخ محمد بن راشد من الواجهه السياسية.”

صدرت تعليمات مباشرة منذ قليل لرؤوساء

التحرير ، والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي ، والمحسوبين على جهازنا الامني

بضرورة الكتابة ، ان دولة قطر هي من طلبت

المصالحة معنا ، حيث يريد الشيخ محمد بن زايد ان يوظف هذه النقطة لصالحه ، وابعاد

الشيخ محمد بن راشد من الواجهه السياسية. — بدون ظل (@without__shadow) April 23, 2020

وقال البيان الصادر من البيت الأبيض بالأمس بعد الإعلان عن مكالمة جرت بين الرئيس الامريكي ترامب وولي عهد أبوظبي بن زايد، إن “الرئيس وولي العهد بحثا التعاون في مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك تبرع الإمارات بأجهزة لاختبار الفيروس التاجي للولايات المتحدة”.

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وأضاف أن ترامب “دعا أيضا ولي العهد ( بن زايد) لاتخاذ خطوات تجاه حل الخلاف الخليجي من أجل العمل معا للقضاء على الفيروس، وتقليل تأثيره الاقتصادي والتركيز على القضايا الإقليمية الحرجة”.

و تعقيباً على المكالمة الهاتفية ، فسّر المغرّد القطري الشهير “بوغانم” ما جاء في المكالمة بين ترمب وبن زايد بقوله: “يعني روح قطر حب خشم عمك الشيخ تميم”.

يعني روح قطر حب خشم عمك الشيخ تميم#خطاب_الشيخ_تميم https://t.co/0spUuI0bxm — بوغانم (@hassanalishaq37) April 23, 2020