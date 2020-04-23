ناشط سعودي لـ سلطنة عمان: لكم دينكم ولنا دين.. وحملة مسعورة بسبب شهر رمضان

الدبور – كالعادة كل عام يتفرغ الذباب السعودي و الإماراتي لمهاجمة سلطنة عمان فور إعلانها عن دخول شهر رمضان وشهر ذي الحجة، مع غنها تعلن عن بداية دخول كل شهر عربي، ولكن لا تكترث اللجان الإلكترونية ولا تهاجم السلطنة وشعبها إلا عند مخالفتها لموعد دخول شهر رمضان المبارك وشهر الحج.

وانتشرت عدة تغريدات مسيئة للسلطنة بطريقة الهجوم وليس الإنتقاد ولا الإستفسار من ناحية شرعية أو علمية حتى، الدبور لسع بعض التغريدات التي إنتشرت خلال ساعات من إعلان سلطنة عمان أن السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بخلاف أغلب الدول الإسلامية التي أعلنت أن الجمعة هو أول أيام الشهر.

حيق قال ناشط سعودي بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “وانا اتتبع مسيرة سلطنة عمان في مواعيد شهررمضان وعرفه اشعر ان هذه السلطنه تحاول تخالف الدول الاسلاميه وتشارك المجوس في ايران اقدر اجزم حتى لو شاهدو الهلال لازم يخالفنناولكن لكم دينكم ولنا دين”

وانا اتتبع مسيرة سلطنة عمان في مواعيد شهررمضان وعرفه اشعر ان هذه السلطنه تحاول تخالف الدول الاسلاميه وتشارك المجوس في ايران اقدر اجزم حتى لو شاهدو الهلال لازم يخالفنناولكن لكم دينكم ولنادين #رمضان_مبارك #صلاة_التراويح #كل_عام_وانتم_بخير — المواطن عربي (@mfargalshra) April 23, 2020

ودافع ناشط عماني عن سبب إعلان رمضان السبت، حيث قال: “في بدء الأمر؛ مُبارك علينا وعلى الأشقاء في دول الخليج شهر رمضان المُبارك وعلى الأمة الإسلامية أجمع ثانياً للتوضيح: •عُمان هي أولى الدول العربية التي تعلن الرؤية ولا تنتظر دول لتخالفها -كما يزعم البعض ذلك- •قال رسول الله (صموا لرؤيته)، وليس اتبعوا رؤية الآخرين في الصيام”

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في بدء الأمر؛ مُبارك علينا وعلى الأشقاء في دول الخليج شهر رمضان المُبارك وعلى الأمة الإسلامية أجمع

ثانياً للتوضيح:

•عُمان هي أولى الدول العربية التي تعلن الرؤية ولا تنتظر دول لتخالفها -كما يزعم البعض ذلك-

•قال رسول الله (صموا لرؤيته)، وليس اتبعوا رؤية الآخرين في الصيام — Ahmed Alfarsi🇴🇲 (@qwe1927) April 23, 2020

وقال إعلامي سعودي أيضا بتغريدة : “سؤال محيرني دول الخليج ومعظم الدول العربية اذا ماني مخطي اول يوم رمضان اليوم الجمعه الا عُمان ودايم كذا حتى في العيد بعد وش السبب”

سؤال محيرني 🤔



دول الخليج ومعظم الدول العربية اذا ماني مخطي اول يوم رمضان اليوم الجمعه الا عُمان ودايم كذا حتى في العيد بعد وش السبب🤔 — نايف العبدالله (@Naif_Alabdullah) April 23, 2020

وما ان نشر الإعلامي اليمني المعروف سمير النمري تغريدة قال فيها أن السبت هو اول أيام شهر رمضان في سلطنة عمان وبارك لمتابعيه دخول الشهر، حتى إنهالت عليه التعليقات و الشتائم للسلطنة، التي من المفترض ان تكون تابعة للسعودية العظمى في كل شيئ حتى امور الشرع و الدين، وإن حولت السعودية إلى الترفيه فعلى السلطنة ان تحول وتتبعها.

عاجل:#سلطنة_عمان تعلن غدا الجمعة المكمل لشهر شعبان والسبت أول أيام شهر #رمضان المبارك. — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) April 23, 2020

ودخل مغرد سعودي على الخط وعلق ما نصه: “ليش ما ترد وتعطينا حجتك؟ لماذا تخالفون كل دول الخليج وكل الدول الإسلامية؟ لماذا دائماً مع إيران؟ عموماً ترى عليكم يوم حاولوا تقضونه في شوال”

ليرد عليه الناشط العماني محمود النبهاني، بالحجة وقال ما نصه: “حجتنا هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. بعدين ليش مقسمين الهلال بين السعودية وإيران؟ عندنا لجنة رئيسية ولجان فرعية في كل ولاية ومركز للرصد في أعلى قمة في عمان ولم تثبت الرؤية. كيف تريدنا نخالف قول الرسول ونتبع قولك إنت.”

فعاد السعودي ليكرر ما حفظه من وزارة الذباب، وقال ما نصه: “محمود لم تتفقوا يوماً مع دول الخليج دائماً توافقون إيران هل لو كان عندكم سحب والإمارات أو اليمن كان عندهم صحو ورأوه هل تقولون لم نره لذلك سنكمل 30 يوماً وإذا ثبت أنكم كنت على خطأ يا رجل كل دول الخليج شافته بالعين المجردة”

فجاء الرد أيضا من الناشط العماني النبهاني بحجة قوية أغلق عليه باب إيران الذي يتغنون به ليل نهار، حيث قال ما نصه: “ركز جيدا، عمان دولة مستقلة لا تتبع لا إيران ولا السعودية. إذا كنتم توابع لأحد فنحن لا. أنتم تحقدون على عمان لأنها دولة مستقرة وذات سيادة وقد دمرتم دولتكم وقتلتهم إخوانكم والآن تريدون زعزعة أمن عمان. لماذا لا تهاجم باكستان وبنغلاديش والمغرب وبروناي؟”

ركز جيدا، عمان دولة مستقلة لا تتبع لا إيران ولا السعودية.

إذا كنتم توابع لأحد فنحن لا. أنتم تحقدون على عمان لأنها دولة مستقرة وذات سيادة وقد دمرتم دولتكم وقتلتهم إخوانكم والآن تريدون زعزعة أمن عمان.

لماذا لا تهاجم باكستان وبنغلاديش والمغرب وبروناي؟ — محمود النبهاني (@twinklesword1) April 23, 2020

واستمرت الحملة السعودية ضد السلطنة واتهامها بأبشع الإتهامات فقط لأنها خالفت السعودية بأمر تعتبره أمر خاص بها وهو الإسلام و الشرع، وما تراه السعودية يجب على العالم كله أن يتبعها وإن زنا الإمام و الحاكم على الهواء ٥ مرات يوميا وإن شرب الخمر فيجب السمع و الطاعة.

ينتظرون اعلان جارتهم موعد بدء رمضان ليقوموا بمخالفتها

هل الاباضيه محسوبين على اهل السنه ام على فرق الشيعه — عصام باذيب (@E12312320) April 23, 2020

دائما يخالفون المسلمين في الصيام وفي الاعياد — محمد بن علي (@Lion0890) April 23, 2020

كالعادة القرار بريطاني اباضية في درب الشيطان — الشموخ اليماني (@KtK7rM6ZE896nsO) April 23, 2020

ورد الشاهين العماني ايضا على من هاجم السلطنة بسبب إعلان شهر رمضان، حيث قال ناشط سعودي ما نصه: “مايحتاج يشوفوا الهلال ،هذولا من تعلن السعودية عن رؤية الهلال فورا أخروا الموعد يوم ،ايران واذناب ايران من المعممين والمليشيات يتبعون ايران مباشرة بلاتفكير ،اللي استغربه ان عمان تتبعهم تماما رغم تباعد الاقاليم واغلبية اهل عمان سنة ،فما السر؟!!لاادري !!”

ليرد عليه الشاهين العماني برد بكل أدب وثقة ، حيث قال له: “مرحبا استاذ محمد ومبارك عليكم جميعا الشهر الكريم تقبل الله منكم صيامكم وطاعاتكم أهل عمان يجمعهم الإسلام ولا تفرقهم مذاهب. هذه مسألة غير قابلة للنقاش لكن الإجابة على سؤالك تتطلب منك شخصياً بعض الالمام بالجغرافيا والدين وهي مواد يتم تدريسها مجاناً بالمدارس حسب علمي عد فتعلّم”

مرحبا استاذ محمد

ومبارك عليكم جميعا الشهر الكريم

تقبل الله منكم صيامكم وطاعاتكم

أهل عمان يجمعهم الإسلام ولا تفرقهم مذاهب. هذه مسألة غير قابلة للنقاش

لكن الإجابة على سؤالك تتطلب منك شخصياً بعض الالمام بالجغرافيا والدين وهي مواد يتم تدريسها مجاناً بالمدارس حسب علمي

عد فتعلّم https://t.co/OLYAJsycD0 — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 23, 2020