سعودي من عبدة الشيطان يطلق عليه إبليس السعودية ظهر في أول أيام رمضان
عش الدبابير

إبليس السعودية بكل وقاحة: خرج بفيديو جديد في أول أيام شهر رمضان (فيديو)

By وطن الدبور
0

الدبور- مازال يسرح ويمرح وخرج في أول أيام شهر رمضان المبارك بفيديو جديد يتحدث لمتابعيه.

و ظهر الشاب السعودي الذي يُطلق عليه كثير من مواطنيه، لقب “إبليس” بسبب هيئته وتصرفاته الغريبة، في مقطع فيديو جديد وقد بدا أنه خارج من السجن للتو بعد أنباء توقيفه أواخر كانون الأول يناير الماضي.

وأطل “إبليس” الذي يُعتقد أن اسمه الحقيقي فيصل، في الفيديو من دون المكياج الغريب الذي اعتاد الظهور فيه سابقاً بمواقع التواصل الاجتماعي، وقد طالت لحيته بشكل لافت.

إقرأ أيضا: إستنفار في السعودية بعد إصابة بن سلمان بفيروس كورونا، وضابط مخابرات يؤكد الخبر

ودافع الشاب عن نفسه من اتهامات سابقة طالته بالمساس والإساءة إلى المعتقدات الدينية، واستشهد بكثير من الآيات القرآنية التي بدا حافظاً لها عن ظهر قلب، وحث متابعيه على الحكم عليه من خلال تعامله معهم وترك عقيدته الدينية بينه وبين الله على حد وصفه.

- Advertisement -

وأشار إلى أنه حديث العهد بالخروج من السجن، وسيعاود التواصل مع متابعيه في مقاطع فيديو لاحقة في الفترة المقبلة.

إقرأ أيضا: سعودي من عبدة الشيطان أساء للذات الإلهية، ولا حساب ولا عقاب، المهم أن لا ينتقد منشار سموه! فيديو

ويحيط الغموض بحكاية الشاب ودوافعه، وما إذا كان منتميا أو مؤمنا بمعتقدات جماعات المنتشرة بطقوسها وهيئات أفرادها الغريبة في العديد من دول العالم، أم أن ما يقوم به يرتبط بشخصه فقط ولا يتعدى كونه نوعا من المزاح والبحث عن الشهرة.

وفي ظهوره الجديد، قال “إبليس” إنه لا يحب الاستهزاء أو المزاح في أمور الدين، في نفي للاتهامات التي وجهت له في السابق، فيما بدا متمسكاً بهيئته الخارجية التي يستخدم فيها كثيراً من الأصباغ بشكل غريب.

ومن غير المعروف إن كان الشاب قد خرج بشكل نهائي بعد قضاء عقوبة ضده، كما لا تتوفر معلومات عن تفاصيل محاكمته والتهم التي وجهت له، وما إذا كانت تتضمن مخالفة لائحة الذوق العام، والإساءة بالمعتقدات الدينية والمساس بالذات الإلهية.

وفي حين تقتصر عقوبات مخالفة لائحة الذوق العام على الغرامات المالية، فإن الإساءة للذات الإلهية والمعتقدات الدينية تواجه بعقوبات مشددة تتضمن السجن والجلد وقد تصل للإعدام.

قد يعجبك

You might also like
لسعات

سعودي يستفز أكثر من مليار مسلم بنشر فيديو وهو يدوس على القرآن!

فيديو

سعودي إستخف دمه لينتهي به الأمر إلى الإعتقال.. شاهد الفيديو

عش الدبابير

سعودي هاجم طالبات سعوديات منقبات بألفاظ خادشة للحياء وهدد بحرقهن، شاهد الفيديو الذي…

عش الدبابير

سعودي من عبدة الشيطان أساء للذات الإلهية، ولا حساب ولا عقاب، المهم أن لا ينتقد منشار…

فيديو

سعودي دخل في المحظور: الهلال فاز بأبطال آسيا عبر الرشوة، و السلطات تحوله إلى فضيلة…

فيديو

سعودي ينشر فيديو بكل وقاحة مع صديقته السعودية ويقول أقيم معها في نفس الغرفة وعادي

Leave A Reply

Your email address will not be published.