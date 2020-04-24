إستنفار في السعودية بعد إصابة بن سلمان بفيروس كورونا، وضابط مخابرات يؤكد الخبر

الدبور – تسود حالة من الإستنفار داخل السعودية بعد إنتشار أخبار إصابة ولي عهد السعودية بن سلمان بفيروس كورونا، ووضعه تحت الحجر الصحي و الإشراف الطبي المتواصل ٢٤ ساعة لمتابعة حالته وتطورات الفيروس معه.

وأكد ضابط مخابرات قطري سابق وناشط على مواقع التواصل الإجتماعي شاهين السليطي المطلع على الأحداث عن قرب ويملك مصادره الخاصة، أكد الخبر بتغريدة على حساله على موقع تويتر، حيث قال بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “اخبار شبه مؤكدة عن إصابة الداشر بكورونا”

اخبار شبه مؤكدة عن إصابة الداشر بكورونا — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) April 25, 2020

وكانت عدة مصادر أكدت أن ولي عهد السعودي فعلا قد أصيب بفيروس كورونا، وأن المقربين منه على علم بهذا الأمر، وتمت متابعة حالته من قبل فريق طبي كبير، ولم يصدر أبي بيان رسمي بالطبع عن إصابة ولي العهد، لأن هناك الكثير من الأمراء داخل العائلة الحاكمة يتربصون به، وينتظرون أي فرصة للإنتقام منه وإزاحته عن ولاية العهد.

وقالت بعض المصادر أن هناك حالة من الإستنفار داخل الأسرة الحاكمة خوفا من أي تحرك من قبل الأمراء الذين يتربصون به ويريودن إنزاله عن العرش وينتظرون اللحظة المناسبة، وتخوف أيضا من تحرك أتباع بن نايف وبن عبد العزيز عمه الذي سجنه خوفا من أن يقوم بإطاحته.

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وتفاعل الكثير من رواد موقع تويتر على التغريدة و الخبر، وتمنى الكثير من متابعي السليطي أن يقضي كورونا على الدب الداشر ويريح البشرية من شره ومن مراهقاته مع شيطان العرب بن زايد، الدبور لسع بعض التغريدات و التعليقات على خبر إصابة بن سلمان بكورونا، وتبين كمية التعليقات التي فرحت بالخبر كم من الشر نشر بن سلمان وكم من الشعوب العربية المختلفة يتمنى الشر له ولولي عهد أبوظبي بن زايد.

عين خير حنا في الشهر الفضيل يالسليطي — م س اع د (@LV4v5pDyyhUl4RB) April 25, 2020

يالله يارب تصيبه في نفسه وتجعله عبرة للناس هو وبن ناقص وبلحه وتوابعهم — Qatariya (@qatariya333) April 25, 2020

يااااارب ونخلص من الشر كله وعقبال حبيبه او…..الدنيارمضان — عبد العزيز ناهض (@Q0RTzpab8rgsZ2T) April 25, 2020

اللهم سلط عليه عذاباً لم تعذبه احداً من العالمين هو والخسيس وبن الناقص اجمعين آمين — Khaled Ahmed Abdel H (@ahmed_ab10) April 25, 2020