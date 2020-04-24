إصابة بن سلمان بفيروس كورونا وحالة إستنفار
لسعات

إستنفار في السعودية بعد إصابة بن سلمان بفيروس كورونا، وضابط مخابرات يؤكد الخبر

By وطن الدبور
0

الدبور – تسود حالة من الإستنفار داخل بعد إنتشار أخبار إصابة ولي عهد بن سلمان بفيروس كورونا، ووضعه تحت الحجر الصحي و الإشراف الطبي المتواصل ٢٤ ساعة لمتابعة حالته وتطورات الفيروس معه.

وأكد ضابط مخابرات قطري سابق وناشط على مواقع التواصل الإجتماعي شاهين السليطي المطلع على الأحداث عن قرب ويملك مصادره الخاصة، أكد الخبر بتغريدة على حساله على موقع تويتر، حيث قال بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “اخبار شبه مؤكدة عن إصابة الداشر بكورونا”

وكانت عدة مصادر أكدت أن ولي عهد السعودي فعلا قد أصيب بفيروس كورونا، وأن المقربين منه على علم بهذا الأمر، وتمت متابعة حالته من قبل فريق طبي كبير، ولم يصدر أبي بيان رسمي بالطبع عن إصابة ولي العهد، لأن هناك الكثير من الأمراء داخل العائلة الحاكمة يتربصون به، وينتظرون أي فرصة للإنتقام منه وإزاحته عن ولاية العهد.

وقالت بعض المصادر أن هناك حالة من الإستنفار داخل الأسرة الحاكمة خوفا من أي تحرك من قبل الأمراء الذين يتربصون به ويريودن إنزاله عن العرش وينتظرون اللحظة المناسبة، وتخوف أيضا من تحرك أتباع بن نايف وبن عبد العزيز عمه الذي سجنه خوفا من أن يقوم بإطاحته.

- Advertisement -

وتفاعل الكثير من رواد موقع تويتر على التغريدة و الخبر، وتمنى الكثير من متابعي السليطي أن يقضي كورونا على الدب الداشر ويريح البشرية من شره ومن مراهقاته مع شيطان العرب بن زايد، الدبور لسع بعض التغريدات و التعليقات على خبر ، وتبين كمية التعليقات التي فرحت بالخبر كم من الشر نشر بن سلمان وكم من الشعوب العربية المختلفة يتمنى الشر له ولولي عهد أبوظبي بن زايد.

إقرأ أيضا: في أبشع عملية إغتصاب: المجرم قام بفقء عيني طفلة حتى لا تتعرف عليه بعد جريمته!

قد يعجبك

You might also like
لسعات

ناشط سعودي لـ سلطنة عمان: لكم دينكم ولنا دين.. وحملة مسعورة بسبب شهر رمضان

عش الدبابير

الكاتب السعودي خالد الزعتر بن زايد يصف العماني بالمنبطح!!

عش الدبابير

عقدة نقص تلازم بن سلمان منذ طفولته حتى اليوم، شاهد ماذا فعل؟ (صور مخيفة)

عش الدبابير

غانم الدوسري يثير ضجة: أصحاب اللحى جواسيس لا تفرق لحاهم عن إبط بنت ليل!

عش الدبابير

وول ستريت جورنال: النفط السعودي “شبه المجاني” سيغرق السوق الأمريكي قريبا!

عش الدبابير

كل ما نطق حمد بن جاسم السعودية و الإمارات تعلن حالة الإستنفار العام للذباب، شاهد ماذا…

Leave A Reply

Your email address will not be published.