شاهد أول فيديو نُشر على يوتيوب؟ صاحبه جنى ثروة طائلة

الدبور – نكاد جميعنا نتصفح موقع يوتيوب يوميا، بل ويقضي بعضنا ساعات يشاهد الفيديوهات على الموقع الشهير، لكن هل سبق أن شاهدت أول فيديو رُفع على يوتيوب منذ إنشائه قبل 15 عاما؟

صادف يوم أمس الخميس، الذكرى السنوية الخامسة عشرة، لأول فيديو رفع على موقع يوتيوب، بعنوان “أنا في الحديقة” (Me at the zoo)، ومدته 18 ثانية فقط. وقد نشر الفيديو المؤسس المشارك للموقع جاويد كريم في 23 أبريل 2005.

ويظهر كريم في الفيديو وهو يقف أمام حظيرة فيلة في حديقة حيوان “سان دييغو”، حيث قال للكاميرا إن هذه الحيوانات لديها “خراطيم طويلة حقا”.

وعلى الرغم من كونه بسيطا وقصيرا، شوهد الفيديو أكثر من 90 مليون مرة، منذ ظهوره لأول مرة قبل 15 عاما. وكان فيديو كريم مجرد بداية لما هو عليه موقع “يوتيوب” اليوم. والآن، أصبح وجهة الفنانين والموسيقيين والمبدعين لمشاركة أعمالهم وعرضها للملايين – وربما المليارات من الناس.

وتعد أغنية “ديسباسيتو” للفنان لويس فونسي، الأكثر شعبية على “يوتيوب”، حيث حققت أكثر من 6.7 مليار مشاهدة حتى أبريل 2020. وبعد عام من ظهور فيديو “أنا في حديقة الحيوان”، قام كريم وزملاؤه المؤسسون ببيع المنصة لشركة “غوغل” مقابل 1.65 مليار دولار.

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واليوم، يزور موقع “يوتيوب” أكثر من ملياري مستخدم يقومون بتسجيل الدخول كل شهر، وفقا للموقع.