شاهد أول فيديو نُشر على يوتيوب؟ صاحبه جنى ثروة طائلة

صادف يوم أمس الخميس، الذكرى السنوية الخامسة عشرة، لأول فيديو رفع على موقع يوتيوب، بعنوان “أنا في الحديقة” (Me at the zoo)، ومدته 18 ثانية فقط. وقد نشر الفيديو المؤسس المشارك للموقع جاويد كريم في 23 أبريل 2005.

