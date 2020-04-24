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نبيلة عبيد تتعرض لهجوم كبير بسبب صورة مثيرة نشرتها في أول أيام رمضان!

By وطن الدبور
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الدبور – تعرضت الفنانة المصرية لموجة من الغنتقادات والهجوم من قبل نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي المختلف، بعد نشر صوره مثيرة لها في أول أيام ، وتناقلها الكثير من رواد وسائل التواصل.

وتعرضت لتعليقات جارحة وشتائم لظهورها بهذا المنظر في هذا السن وفي هذه الايام المباركة، حيث ظهرت في الصورة المتداولة بكثرة بإطلالة شبابية، إذ ارتدت كنزة بتصميم بسيط مع سروال جينز أظهر نحافتها. 

وعلق الكثير وطلب منها أن تحترم سنها وأن تظهر بلباس يليق بسنها وفي هذا الشهر الفضيل، خصوصا إنها غابت عن الشاشة و الظهور الغعلاني لفترة، وعندما عادت، عادت بشكل لا يليق لا بسنها ولا بموقعها.

ولكن ما لا يعرفه البعض، إطلالة نبيلة عبيد بهذا الشكل، هي للشخصية التي ستلعبها في مسلسل “سكر زيادة ” في شهر رمضان المبارك، فهي ستكون بهذا المنظر وسترافق كل من إنتقدها طوال شهر رمضان وعند موعد الإفطار يوميا لتبارك صيامهم وقيامهم بإطلالة مثيرة.

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