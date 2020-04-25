مغالطة تاريخية في أول حلقة لإم هارون حياة الفهد
فيديوعش الدبابير

إم هارون تثير غضب النشطاء في مغالطة تاريخية محت فلسطين في أول حلقة من المسلسل، شاهد الفيديو!!

By وطن الدبور
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الدبور- ، الفنانة الكويتية ، التي أثارت ضجة واسعة قبل عرض مسلسلها عندما خرجت وطالبت بترحيل العمالة العربية التي شاركت في بناء دولة منذ تأسيسها، وفي نفس الوقت تعاطفت مع الجالية اليهودية التي كانت تسكن منطقة الخليج حتى قبل تأسيس دولة وخرجت من المنطقة وهاجرت إلى فلسطين بعد إحتلالها وتهجير أهلهاـ ومنهم من ذهب لبناء دولة نفسها.

وفي فيديو إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي، للقطة من المسلسل على ما يبدو، وفيها غلطة تاريخية كبيرة، وبل تطبيعية مخيفة، عندما قال المذيع وهو يعلن قيام الكيان المحتل، حيث قال الإعلان عن قيام دولة إسرائيل في مدينة تل أبيب، بعد إنتهاء الإنتداب البريطاني على أرض إسرائيل.

وصحح النشطاء لإم هارون معلوماتها عن أرض إسرائيل التي كانت تحت الإنتداب البريطاني، وعلق الكثير منهم أن الإنتداب البريطاني كان على أرض فلسطين، ولم يكن شيء إسمه دولة إسرائيل من قبل الإنتداب بالأساس.

وقال ناشط نقل الفيديو على موقع تويتر بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “مغالطة تاريخية .. فالانتداب البريطاني كان على أرض “فلسطين العربية” ولم يكن على ارض تسمى “إسرائيل” التي لم يكن لها وجود أثناء الانتداب البريطاني #ام_هارون

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الفيديو أعاد إثارة غضب النشطاء على حياة الفهد وعلى مسلسل إم هارون الذي جاء في وقت يزداد الإحتلال شراسة وإبتلاع لأراضي ما تبقى من فلسطين التاريخية، وفي وقت نهرول الكثير من الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل، بينما مازال الشعب الكويتي و الحكومة الكويتية على موقفهما من رفض التطبيع أو إقامة أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذاالكيان طالما مازال يحتل الأرض العربية.

وعلق ناشط على الفيديو بقوله: “اللي كتب السيناريو واللي مول عارفين اهدافهم وشنو بيوصلون له دس السم بالعسل شل الله ايد من كتب ومول وعرض وقرأ أرض #فلسطين غصبن عنهم وأرض عربية شاء من شاء وأبى من أبى”

بينما قال أخر ما نصه: “اصلا المسلسل من اول حلقه كله غلط، ايامها المره ماتطلع بالفريج من غير عباه، وشنو الفريج اللي فيه معبد يهودي ومسيحي ! مع بعض والناس مافيها الا جم كويتي والباقي لاالمصيبه ان المخرج بعد موكويتي عشان يعطي الصوره حقها المخرج مصري ومهول اللقطات عشان استعطاف، للاسف”

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يذكر ان الكويت رفضت إعطاء ترخيص لتصوير المسلسل على أرضها، حيث أي إنتاج فني في الكويت يحتاج للموافقة قبل البدء بإنتاجه، وتم تصوير المسلسل في دبي مدينة الدعارة و التطبيع، ولم يعرض على أي قناة كويتية، بل على قنوات سعودية إماراتية تعمل خارج دولة الكويت، الأمر الذي لا تستطيع الدولة التحكم به.

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