الفنان محمد رمضان في ورطة كبيرة ترسله إلى السجن بسبب مشهد مهين من مسلسل البرنس

الدبور- الفنان المصري محمد رمضان الذي يقدم دور البرنس في مسلسله الجديد الذي يعرض حاليا في شهر رمضان، في ورطة كبيرة قد تدخله السجن.

فقد تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام المصري ضد الفنان محمد رمضان بسبب مشهد في مسلسله الجديد “البرنس”، حيث يظهر فيه وهو يمزق جواز السفر المصري.

واتهم البلاغ، الفنان محمد رمضان بـ”التطاول على كل القيم المصرية، والعمل على إهانة كافة رموز الدولة المصرية دون عقاب”، واصفا ما قام به رمضان بـ”التصرف المشين”، واتهمه بإهانة أهم رمز من رموز الوطنية وهو جواز السفر المصري.

وقال محفوظ في بلاغه، إن ما قام به رمضان يعاقب عليه لأنه يعد جريمة طبقا لنصوص القانون المصري، حيث نصت المادة 178 مكرر ثانياً التي تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد.

وأضاف أن المادة 184عقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها السلطات أو المصالح العامة، مبينا أنه طبقا لنص المادة 198 إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذا الأصـول.

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وطالب المحامي باتخاذ قرار سريع بمعاقبه محمد رمضان بعقوبة قانونية، بالإضافة إلى مصادرة ومنع عرض مسلسل البرنس عبر شاشات التلفزيون.