متظاهرون يحتجون بـ أكياس الجثث أمام فندق ترامب بواشنطن: إننا نموت وحدنا! (فيديو)

الدبور – بسبب طريقة الرئيس الامريكي في التعامل مع أزمة وباء كورونا التي إجتاحت البلاد، واصبحت الولايات المتحدة الامريكية الدولة العظمى من أوائل الدول في عدد الإصابات و الوفيات بسبب فيروس كورونا.

احتج عدد من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، على تعامل الرئيس دونالد ترامب مع أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر وضع “أكياس الجثث” خارج فندق تملكه عائلته. وملأ المحتجون أكياس القمامة السوداء، بالكرتون والصحف، لكي تبدو وكأنها أكياس جثث ضحايا الفيروس “الفتاك”، قبل وضعها خارج فندق ترامب الدولي في العاصمة واشنطن.

وانضم للمظاهرة أيضًا موكب من السيارات، حملت إحداها بالونا ضخما على شكل دجاجة تحمل ملامح ترامب، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”، التي قالت إن الاحتجاج نظمته جزئيا منظمة يسارية غير ربحية، تُدعى “المركز الليبرالي للديمقراطية الشعبية”.

وأطلق النشطاء اسم “موكب الشعب” على الوقفة الاحتجاجية، التي شوهدت فيها لافتات مثبتة على السيارات كتب عليها عبارات “ترامب يكذب ويقتل الناس” و”ترامب هو الفيروس”، وطالب آخرون بالمزيد من معدات الحماية الشخصية لموظفي الصحة.

وقال أحد مسؤولي المنظمة جنيفر فلين ووكر: “من أكثر الأشياء المحزنة بشأن الوباء أننا نموت وحدنا، ولا يمكننا تخليد ذكرى حياة شخص ما بالطريقة التي اعتدنا عليها”، مضى قائلا: “نحن غاضبون من ترامب، لكننا في الغالب نحاول إنقاذ حياة جيراننا وأصدقائنا”.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من اقتراح ترامب بأن الحقن بالمطهرات أو التعرض لجرعات من “الضوء القوي جدًا” يمكن أن تساعد في علاج مرضى (كوفيد – 19)، إلا أنه تراجع عن ذلك لاحقا، ليقول إنه كان يتحدث “بسخرية”.

وسجلت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا في العالم، أكثر من 860 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي، وأكثر من 50 ألف حالة وفاة.

Trump’s lies, PPE blockades & ventilator hoarding is killing people by the thousands.



So the People’s Motorcade, over a hundred cars, just surrounded Trump Hotel with body bags.#TrumpCovidFails#TrumpChaos#GetUsPPE pic.twitter.com/sbsdSDc56A