المهرج ناصر القصبي يتقرب من الكيان المحتل ويهاجم الفلسطينيين في مسلسله (فيديو)

الدبور – يستمر المهرج ناصر القصبي الذي يتقرب من ولي عهد السعودية ورؤيته الجديدة من خلال أعماله الفنية وتصريحاته في مقابلات مختلفة، التي تثير غضب الشارع السعودي و العربي، فبعد سخريته من هيئة الأمر بالمعروف السعودية التي كانت تمنع الفجر و الفسق في الشوارع، وكان خلف الأبواب المغلقة فقط ويقتصر على العائلة الحاكمة، ها هو في حلقة جديدة من مسلسل سياسي بإمتياز يسخر من القضية الفلسطينية ويتقرب من الإحتلال الإسرائيلي كما يفعل بن سلمان.

وتضمنت حلقته التي عرضت أمس، مشهدًا أثار ضجّة لدى رواد التواصل الاجتماعي،إذ حاول تشويه القضية الفلسطينية وتلميع الإحتلال الإسرائيلي وبل تبرير جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الذي لا يستحق الوقوف بجانبه..

وعرض المشهد في الحلقة الثالثة من المسلسل الذي تعرضه قناة “إم بي سي” المشبوهة و التي تدمر الأجيال بأشكال مختلفة وتنفذ سياسات بن زايد وبن سلمان في المنطقة، تضمن حوارًا بين ناصر القصبي وراشد الشمراني يتحدثان فيه عن الفلسطينيين حيث قال ناصر القصبي: “وش هالكلام تقول إنك تبي تسوي بيزنس مع الإسرائيليين”.

وردّ راشد الشمراني قائلًا: “العدو هو الذي لا يقدّر وقفتك معاه، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين”، فقال ناصر القصبي: “ويس تقصد؟”، ليرد الشمراني: “كل تضحياتنا لأجل فلسطين، دخلنا حروب لأجل فلسطين، قطعنا النفط لأجل فلسطين، وعندما أصبح عندهم سلطة ندفع تكاليفهم ورواتبهم وإحنا أحق بالفلوس، وما يصدقون أن يلاقوا فرصة حتى يهاجمون السعودية”.

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وردّ ناصر القصبي فقال: “أصابع يدك ليست متشابهة، فمثلما يوجد فلسطينيون تهجروا عام 1948 وتعرضوا للمذابح في المقابل هناك من باع أرضه لليهود”، في محاولة لتثبيت ما يردده الإعلام السعودي و الإماراتي بأن الفلسطيني باع أرضه ولم تقم إسرائيل بإحتلال الأرض وتهجير الشعب، وهي الرواية الإسرائيلية على مر عقود وتبنتها السعودية الجديدة.

وأردف ناصر القصبي قائلًا: “مثلما واجه فلسطينيون في الانتفاضة الأخيرة اليهود بصدروهم العارية أمام الدبابات، هناك فلسطينيون يموّلون الجدار العازل، لذلك هم بشر مثلهم مثل غيرهم، فيهم الطيب وفيهم الرديء، وفيهم ناكر الجميل وفيهم الوفي، وفيهم المخدوع والواعي، لكن اسرائيل هي التي تغذّي العداوة بين الفلسطينيين وباقي العرب”.

وأثار المشهد غضب الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق الصحفي الفلسطيني المقيم في واشنطن نظام المهداوي على مقطع الفيديو الذي إنتشر بشكل واسع قاشلا ما نصه كما لسع الدبور: “مسلسل سعودي يجمل إسرائيل ويجرم الفلسطينيين يعرض في #رمضان . لا تصدق ان كل هذه البروبغاندا ضد #فلسطين بسبب أن أهلها يهاجمون #السعودية، فالشعوب العربية قاطبة تكره آل سعود وتهاجمهم. ما تشاهده اليوم هو باختصار انكشاف وقح لوجوه الصهاينة العرب.”

مسلسل سعودي يجمل إسرائيل ويجرم الفلسطينيين يعرض في #رمضان .

لا تصدق ان كل هذه البروبغاندا ضد #فلسطين بسبب أن أهلها يهاجمون #السعودية، فالشعوب العربية قاطبة تكره آل سعود وتهاجمهم. ما تشاهده اليوم هو باختصار انكشاف وقح لوجوه الصهاينة العرب.#محمد_بن_سلمان #MBC pic.twitter.com/RwPURfe2Ek — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) April 27, 2020

وغرّد أحد المتابعين قائلًا: “بكل وقاحة ناصر القصبي يستهزئ بالمناضلين الفلسطينين الآن في مسلسل ⁧#مخرج٧⁩ ويروج للتطبيع مع الصهاينة”.

بكل وقاحة "ناصر القصبي" يستهزئ بالمناضلين الفلسطينين الأن في مسلسل ⁧#مخرج٧⁩ و يروج للتطبيع مع الصهاينة pic.twitter.com/rzLvTwIiue — محمدالشعبي🇮🇶✌ (@mohammed313n) April 26, 2020

بينما وقف الكثير من النشطاء في السعودية مع المشهد وفرحوا به، ومنهم من قال أخيرا ممثل قال ما في صدورنا، لتخرج كمية من الحقد و الكره لكل ما يمت للقضية الفلسطينية، حسب ما تم تدريبهم من قبل لجان بن سلمان لتناسب المرحلة القادمة من التطبيع، و كتب عبدالله العسيري قائلًا: “#مخرج_7 (العدو الحقيقي هو الي يسبك وينكر تضحياتك ووقفتك معه) أخيرًا لقينا واحد يقول الي بخاطرنا في وسائل لإعلامنا بيض الله وجهك يا #راشد_الشمراني على العموم انتظروا الهجوم الي راح يصير رغم وقوف القصبي معهم”.

#مخرج_7

(العدو الحقيقي هو الي يسبك وينكر تضحياتك ووقفتك معه)

اخيراً لقينا واحد يقول الي بخاطرنا في وسائل اعلامنا

بيض الله وجهك يا #راشد_الشمراني

على العموم انتظروا الهجوم الي راح يصير رغم وقوف القصبي معهم pic.twitter.com/mybP0Yr8OQ — عبدالله العسيري (@Alasiri_96) April 26, 2020

العدو الحقيقي هو اللي يسبك وينكر تضحياتك و وقفتك معه كلام راشد الشمراني يمثلني👍🏼

#مخرج_7 pic.twitter.com/wtXslkWGfN — Rio🎓 (@rio_4747) April 26, 2020