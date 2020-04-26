صحفي من واشنطن يسرد الحروب التي قادتها السعودية من أجل تحرير فلسطين من أيام الانتداب

الدبور – سرد صجفي فلسطيني مقيم في واشنطن، سلسلة الحروب التي قادتها السعودية العظمى من أجل تحرير فلسطين وبالنيابة عن الفلسطينيين، منذ الإنتداب البريطاني حتى يومنا هذا، ولكن ينكرها الشعب الفلسطيني الذي لم يرد معروف السعودية.

جاء تعليق الصحفي نظام المهداوي بعد مقطع فيديو من مسلسل للمهرج ناصر القصبي الجديد الذي يعرض على قناة بن زايد MBC وأثار ضجة واسعة، تضمن حوارًا بين ناصر القصبي وراشد الشمراني يتحدثان فيه عن الفلسطينيين حيث قال ناصر القصبي: “وش هالكلام تقول إنك تبي تسوي بيزنس مع الإسرائيليين”.

وردّ راشد الشمراني قائلًا: “العدو هو الذي لا يقدّر وقفتك معاه، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين”، فقال ناصر القصبي: “ويس تقصد؟”، ليرد الشمراني: “كل تضحياتنا لأجل فلسطين، دخلنا حروب لأجل فلسطين، قطعنا النفط لأجل فلسطين، وعندما أصبح عندهم سلطة ندفع تكاليفهم ورواتبهم وإحنا أحق بالفلوس، وما يصدقون أن يلاقوا فرصة حتى يهاجمون السعودية”.

وسرد الصحفي نظام المهداوي الحروب التي دخلتها السعودية من أجل الشعب الفلسطيني فعلا، وقال في سلسلة تغريدات له لسعها الدبور ما نصه: “في عام 1936 قام عبدالعزيز بن سعود بإخماد الثورة الفلسطينية والتي مهدت لاحتلال فلسطين ونكبتها عام 1948 (راجع الأرشيف البريطاني) عام 1970 عمد فيصل إلى إبادة المقاومة الفلسطينية التي كانت مشتبكة مع الإسرائيليين في أغوار الأردن. عام 75 اعرب خالد عن رغبته بالإعتراف بإسرائيل.”

في عام 1936 قام عبدالعزيز بن سعود بإخماد الثورة الفلسطينية والتي مهدت لاحتلال فلسطين ونكبتها عام 1948 (راجع الأرشيف البريطاني) عام 1970 عمد فيصل إلى إبادة المقاومة الفلسطينية التي كانت مشتبكة مع الإسرائيليين في أغوار الأردن. عام 75 اعرب خالد عن رغبته بالإعتراف بإسرائيل. pic.twitter.com/3cC4RToDdL — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) April 27, 2020

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و أضاف في سلسلة تغريداته عن بقية الحروب التي خاضتها السعودية العضمى، حيث قال: “في عهد فهد بدأت الوفود الصهيونية تزور #السعودية تخت غطاء ديني وفي عهد عبدالله وسلمان كشف آل سعود بكل وقاحة عن وجههم الصهيوني ومساندتهم للإحتلال الإسرائيلي. والآن يروجون في قنواتهم بأن الفلسطينيين ناكرو معروف بعد أن تآمروا عليهم وطعنوهم في ظهورهم.”

وختم تغريداته ردا على فيديو القصبي بقوله: “وقد يقرأ العرب مستقبلا: وخدع الصهاينة العرب والمسلمين عقوداً من الزمان بتنصيب حكام صهاينة يتكلمون العربية ولكن أكثرهم مجهول النسب.”

وقد يقرأ العرب مستقبلا: وخدع الصهاينة العرب والمسلمين عقوداً من الزمان بتنصيب حكام صهاينة يتكلمون العربية ولكن أكثرهم مجهول النسب. — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) April 27, 2020