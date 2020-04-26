ناصر القصبي يسخر ويهين هيئة الامر بالمعروف ويتشمت بها بعدما ألغاها بن سلمان (فيديو)

الدبور – أثار الفنان السعودي الجدل من جديد من خلال مسلسله مخرج ٧ في مشهد تم تداوله بشكل واسع عبر وسائل التواصل الإجتماعي عندما قام بالإستهزاء بهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الهيئة التي ألغاها وأنهى عملها ولي عهد السعودية بن سلمان، بعدما عملت وتحكمت بالشارع السعودي لعقود طويلة.

وأثار المشهد وطريقة إستهزاء القصبي بالهيئة التي لها إحترامها ومؤيدين لها حتى اليوم داخل السعودية رغم إنهاء عملها وتسريح جميع العاملين بها، وبل معاقبة من يقوم بالنصح في السعودية أو نكر المنكر، أثار غضب الكثير من النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي، وأثار غضب الشارع السعودي أيضا.

وعرض المشهد في الحلقة الثانية من المسلسل الذي تعرضه قناة “إم بي سي” مع بداية شهر رمضان المبارك، ويظهر فيه القصبي يتحدث بطريقة كوميدية وساخرة عن جماعة لم يسمها، لكن كثيرا من المغردين في تويتر يرون أن الهيئة الدينية هي المقصودة بقوله “هذولاك الي ماعادوا موجودين”.

الممثل ناصر #القصبي يثير الجدل من خلال مشهد في مسلسل #مخرج٧ بقوله "هذولاك الي ماعادوا موجودين" فسرها المغردون بأنه يقصد رجال الهيئة ويستنقص منهم. pic.twitter.com/3rRVHtqwyC — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) April 25, 2020

وانهالت ردود غاضبة على النجم السعودي، لا سيما في تويتر واسع الاستخدام بين السعوديين، حيث تضمنت وسوم تحمل اسم القصبي والمسلسل، انتقادات له واتهامات بتعمد الإساءة لجهة حكومية على حد قول البعض، ولم يمتنع آخرون عن الإساءة له.

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وكتب أحد المغردين قائلا “يجب أن يحاسب ويعاقب ! رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موظفون حكوميون ويعتبرون كرجال الأمن والنيابة العامة حذرت عن الاعتداء الجسدي أو اللفظي لرجال الامن وعقوبة تصل الى 3 ملايين وسجن لمدة 5 سنوات”.

وقال آخر “أي فسرها….الا ما هو شي جديد على الكاره للآمرين بالمعروف والناهيين عن المنكر….وهذا المشهد ما هو إلا سقطه كبيره بحق جهة حكومية وضعت لتمارس مهام حددتها الدولة بنص القرآن والسنه”.

أي فسرها….الا ما هو شي جديد على الكاره للآمرين بالمعروف والناهيين عن المنكر….وهذا المشهد ما هو إلا سقطه كبيره بحق جهه حكوميه وضعت لتمارس مهام حددتها الدوله بنص القرآن والسنه — Bader (@Bader_YM) April 25, 2020

وكتب ثالث “#القصبي أفلس من وجهة نظري وماله الا انه يثير الراي ويستنقص من رجال الدين والهيئة.. التافه ليس القصبي فقط ، التافه من يتابعه ويدافع عنه ايضاً”.

وفي سياق مماثل قال المغرد نايف العتيبي “ناصر القصبي ذباتة مستهلكة مستحيل يسوي مسلسل ومايذب على المطاوعة والهيئة ، أبد معاد عندة شيء جديد يقدمة ، سقوطة وفشلة يزداد كل سنة ..!”

وفي سياق مماثل قال المغرد نايف العتيبي “ناصر القصبي ذباتة مستهلكة مستحيل يسوي مسلسل ومايذب على المطاوعة والهيئة ، أبد معاد عندة شيء جديد يقدمة ، سقوطة وفشلة يزداد كل سنة ..!”