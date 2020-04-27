الشاهين العماني يرد على حملات التطبيع ومهاجمة الفلسطينيين بكلمات قوية أثارت “الخنورين”

الدبور – مازالت ردات الفعل على ما جاء في مسلسل المهرج السعودي ناصر القصبي مخرج ٧ تتواصل على مواقع التواصل الإجتماعي، وعبر الكثير من الكتاب و العاملين في الإعلام و النشطاء عن غضبهم مما جاء في المسلسل الفاشل المعد فقط للتطبيل لسياسات ولي عهد أبوظبي بن زايد شيطان العرب، الذي صادر حتى القرار السعودي و الإعلام السعودي.

فقد علق الشاهين العماني بشكل غير مباشر على ما جاء في مسلسل القصبي، وفي المشهد الذي أثار ضجة، عندما هاجم فيه الشعب الفلسطيني ووصفه العدو الحقيقي للسعودية بينما الكيان الإسرائيلي هو الصديق الحقيقي للسعودية العظمى الجديدة بقيادة بن زايد.

وقال الشاهين العماني بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “في عالمنا العربي هناك شعوب تستيقظ قبل أذان المغرب بخمس دقائق لتملأ كروشها وشعوب لا يغمض لها جفن حتى تهز عواصم الطغيان وعروشها الأولى حافظت على مستوى مرتفع من الكوليسترول في الدم العربي والثانية سكبت دمّها لكيلا يضيع شرف العرب في آخر معاقله طاب صباحكم بكل خير وسرور”

و أرفق عدة صور من عدة دول من بينها فلسطين و ليبيا الحرة التي تقاتل مليشيات بن زايد في ليبيا بقيادة حفتر، وقال الكثير من المعلقين أن التغريدة موجه لما يطلق عليهم في سلطنة عمان من قبل النشطاء “الخنورين” وهم الذباب الإلكتروني الإماراتي وكل من اشترت الإمارات قلمه وضميره بدراهم معدودات.

في عالمنا العربي

هناك شعوب تستيقظ قبل أذان المغرب بخمس دقائق لتملأ كروشها

وشعوب لا يغمض لها جفن حتى تهز عواصم الطغيان وعروشها



الأولى حافظت على مستوى مرتفع من الكوليسترول في الدم العربي



والثانية سكبت دمّها لكيلا يضيع شرف العرب في آخر معاقله



طاب صباحكم بكل خير وسرور pic.twitter.com/r6kn0X3Wlz — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 27, 2020

- Advertisement -