شاهد فضيحة الشيخ خالد الجندي مع المخرجة المثيرة إيناس الدغيدي!! فيديو

الدبور – في فضيحة مدوية كشفت عنها المخرجة المصرية المثيرة للجدل و المثيرة في أفلامها المثيرة، مع الشيخ الداعية المثير للجدل أيضا، شيخ السلطة خالد الجندي، صرحت بها من خلال برنامجها شيخ الحارة و الجريئة، أحدثت ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر الفيديو بشكل واسع.

وقالت إيناس الدغيدي، في حلقتها الجديدة من برنامجها “شيخ الحارة والجريئة” التي استضافت فيها الفنانة المصرية سهير رمزي إنها عرضت التمثيل على الشيخ خالد الجندي، كونه يتسم بالقبول الجماهيري، منوهة أنه رفض قائلا “إبعدي عني يا إيناس”.

وأوضحت إيناس الدغيدي أن خالد الجندي قال لها في تبريره بعدم قبول دخوله مجال التمثيل أنه لا فرق بين الداعية والممثل، وأضافت أنه أوضح أن الشيخ يقف على المنبر ليعظ الناس، وكذلك الممثل يُطل على الجماهير من خلال التلفاز أو شاشة السينما ويؤثر فيهم بأعماله.

فيما قالت سهير رمزي تعليقا على ذلك، إنها استعانت به خلال فترة ارتدائها للحجاب، وكانت تفضل أن تستمع لأحاديثه.

وتفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصريح إيناس الدغيدي، وتوريطها للداعية خالد الجندي، وفتح الجمهور النار عليه موجهين له وابلا من الانتقادات.

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وغرّد حساب على “تويتر” قائلا “إيناس الدغيدي: أنا عرضت على الشيخ خالد الجندي التمثيل رد قالي مفيش فرق ما بين الممثل والشيخ فعلا مفيش فرق وبالذات لما يكون شيخ منظر زيك يا شيخ خالد”.

أيناس الدغيدي : انا عرضت على الشيخ خالد الجندي التمثيل رد قالي مفيش فرق ما بين الممثل والشيخ …

_ فعلاً مفيش فرق وبالذات لما يكون شيخ منصر زيك يا شيخ خالد. 😊 — دكتور شديد أوي 😉😉 (@DrShdeeddAwy) April 26, 2020

وتواصل الهجوم عليه من جانب النشطاء، فقال أحدهم ساخرا “عادي ده التطور الطبيعي في عالم اللقطة والصورة، فبعد ظهور موضة الدعاة الجدد والداعية الانفتاحي الذي يقبل الزواج بممثلة جاء الوقت إلى الانتقال إلى مرحلة الداعية الممثل”.

وكتب آخر “وماله مهو واخد ع الشغلانة بس المرة دى هيليق عليه الطبلة بجد”، وقال مغرد “كله بيجاهد صابرين بتجاهد وهي بتمثل وخالد الجندي بيجاهد وهو بيطبل”.

وسخر مغرد آخر “هو التمثيل بيفطر أصله يشبه بعض فتاواه”، وورد في تغريدة حول الموضوع ذاته “نفس الحرفية بس اختلاف الأدوار بين دور دراما ودور روحاني”.

في السياق ذاته، دخلت سهير رمزي في نوبة بكاء عندما فجرت مفاجأة قالت فيها إنها قامت بإجهاض حملها بضع مرات بسبب كثرة انشغالها بالأعمال الفنية، مردفة “أجهضت نفسي 3 مرات وندمت إني عملت كده الشغل والشهرة والنجومية خدوني من الأمومة، وحسيت بندم اللحظة دي لما ماما توفت، وأنا ناقصني حاجات كتير بعد وفاة ماما”.

وكشفت سهير رمزي، أن طريقتها في الزواج كانت في اختيار الشخص الذي تُعجب به فقط دون تعقيدات أو التقيد بشيء آخر، متابعة “أنا كنت بتجوز الراجل اللي بيعجبني وكان مبدأي دائما في الحياة إننا بنعيش الدنيا مرة واحدة فنستمتع بقى”، مشددة أنها لم تُقبل على أي علاقة غير شرعية أو زواج عرفي.

وأكدت سهير رمزي، أنها تزوجت مرات كثيرة ابتعدت فيها عن الزواج العرفي، حيث كانت كل زيجاتها شرعية، لافتة إلى أن أقصر مدة زواج لها كانت لمدة عام وكانت من الفنان محمود قابيل.