فتاة في الكويت تنشر فيديو تتحدث عن مخالفتها لحظر التجول
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الأمن في الكويت يلقي القبض على الفتاة التي أثارت ضجة بنشرها فيديو مخالفتها حظر التجول

By وطن الدبور
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الدبور – الأمن في دولة إستدعى الفتاة التي أثارت ضجة بخرقها حظر التجول وتباجحت واعترفت بخرقها للحظر الذي تفرضه الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا في البلاد، وحولتها إلى جهات الاختصاص.

وبثت الفتاة مقطع فيديو، أثار ضجة على مواقع التواصل وتم تبادله بشكل واسع، ذكرت فيه أنها “خرجت لممارسة رياضة المشي، بعد الساعة الـ 4 مساء، وبعد وقت قليل لاحظت خلو المنطقة من الناس، وحين عادت إلى المنزل، أدركت أن حظر التجول أصبح من الرابعة بدل الخامسة، دون أن تدري سابقا”.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها نشرته عبر حسابها في موقع “تويتر” أن “إدارة مباحث محافظة حولي تعاملت مع مقطع فيديو تم تداوله أخيرا وتضمن مادة لفتاة تقر بمخالفتها لقرار مجلس الوزراء بشأن الحظر الجزئي”.

وأضاف البيان أن “إدارة مباحث حولي استدعت الفتاة وقد أقرت بصحة ذلك وأنها خالفت قرار حظر التجول الجزئي وجار إحالتها الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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