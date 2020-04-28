شاهد أكثر مخالفي الحظر في الكويت من السكارى!

الدبور – في إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية تبين أن أكثر مخالفي الحظر المفروض في الكويت، هم من السكارى.

حبث كشف مصدر مطلع بوزارة الداخلية الكويتية أن 50% من مخالفي حظر التجول الذين أحيلوا إلى التحقيق تم اكتشاف أنهم سكارى، وخالفوا التعليمات تحت تأثير الخمر.

وأكد المصدر أن هذه النسبة تبينت من خلال القضايا التي حققت فيها النيابة العامة، حسب صحيفة “القبس” الكويتية.

وأوضح أن قضايا الحظر تُحال إلى النيابة العامة للتحقيق فيها إذا كان المتهمون في حالة السكر.

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واستدرك أنه إذا اكتفى المخالفون بكسر الحظر فإن القضية يتم التحقيق فيها من قبل الداخلية؛ لأن التهمة تصبح “جنحة”. وأوضح أن المخالفين لقرار الحظر، الذين ثبت تعاطيهم للكحول يحاكمون بتهمتين.

لكن المصدر لم يذكر أعدادا محدد لمخالفي حظر التجوال، سواء تحت تأثير الخمر أو بشكل إجمالي.

وفرضت السلطات الكويتية حظرا جزئيا للتجوال في البلاد، قبل أن تقوم بتمديده حتى 28 مايو/أيار المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية من “كورونا”.

وتمت زيادة فترة الحظر مع بدء شهر رمضان ليبدأ من الساعة الرابعة مساء وحتى الثامنة صباحا.