شاهد بالفيديو بروفيسور ياباني وقف عاجزا امام الخبز العماني

الدبور – في ترند جديد على موقع تويتر في سلطنة عمان، إنتشر وسم هاشتاق الخبز العماني خلال الساعات الماضية بشكل واسع، بعيدا عن اخبار فيروس كورونا، وما فعله في العالم، وبعيدا عن اخبار أعداد الإصابة ب كوفيد ١٩ في السلطنة.

ونشر ناشط فيديو لبروفيسور من كوكب اليابان الشقيق وهو يجرب طريقة عمل الخبز العماني، في أحد المعارض فيما يبدو، وهو فيديو قديم قبل كورونا، ولكن الفيديو انتشر مع إتشار وسم الخبز العماني وحديث العمانيين عن طريقة عمل الخبز العماني وعن جودته وتاريخه.

تجربة بروفيسور ياباني لطريقة صناعة الخبز العُماني pic.twitter.com/tmX3XdCLuk — إبراهيــم زهــران (@i_brahimZZ) April 28, 2020

ونشر ناشط أيضا عن الخبز العماني تغريدة جاء فيها: الخبز العُماني المصنوع من اجود انواع القمح المزروعة في الحقول العمانية والمسماه محلياً بالبر مع مبشور الثوم العُماني ذو الطعم اللاذع واللذيذ محشو بالسمن والعسل واسميني اطبخ يوم اطبخ”

الخبز العُماني المصنوع من اجود انواع القمح المزروعة في الحقول العمانية والمسماه محلياً بالبر مع مبشور الثوم العُماني ذو الطعم اللاذع واللذيذ محشو بالسمن والعسل 😉واسميني اطبخ يوم اطبخ …😌 #مساء_الخير pic.twitter.com/VbPCj4PPlH — Alhatmia👌🏻 (@princess_vip77) April 21, 2020

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ودخلت الباحثة العمانية الدكتورة السهاد البورسعيدي على خظ وسم الخبز العماني ونشرت تريدة تحدث فيها عنه وقالت ما نصه: “#شباتي والبعض ربما لديه تسميه اخرى له. ب #التمر و #عسل_النحل و #حبة_البركة ،لم يستخدم في عجنه الماء و #السكر. #اهداء (ل) #مطبخ_سيدتي #مطبخ_ضحى علما بأنها المرة الأولى وللأمانة التي اقوم فيها بإعداد خبز #الشباتي نظرا لأنني اقوم بإعداد الخبز العماني في معظم الاحيان”

الخبز العماني يحتاجله هذي الطريقة سمن +عسل+لحم+رخال 😊👻🏃‍♂️#الخبز_العماني pic.twitter.com/3aABocm7BZ — عبدالمطلب الهنائي (@fSemURla8M2Ecyc) April 28, 2020