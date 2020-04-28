فيديو لبروفيسور عماني كما قيل يجرب الخبز العماني
فيديوعش الدبابير

شاهد بالفيديو بروفيسور ياباني وقف عاجزا امام الخبز العماني

By وطن الدبور
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الدبور – في ترند جديد على موقع تويتر في ، إنتشر وسم هاشتاق خلال الساعات الماضية بشكل واسع، بعيدا عن اخبار فيروس كورونا، وما فعله في العالم، وبعيدا عن اخبار أعداد الإصابة ب كوفيد ١٩ في .

ونشر ناشط فيديو لبروفيسور من كوكب اليابان الشقيق وهو يجرب طريقة عمل الخبز العماني، في أحد المعارض فيما يبدو، وهو فيديو قديم قبل كورونا، ولكن الفيديو انتشر مع إتشار وسم الخبز العماني وحديث العمانيين عن طريقة عمل الخبز العماني وعن جودته وتاريخه.

ونشر ناشط أيضا عن الخبز العماني تغريدة جاء فيها: الخبز العُماني المصنوع من اجود انواع القمح المزروعة في الحقول العمانية والمسماه محلياً بالبر مع مبشور الثوم العُماني ذو الطعم اللاذع واللذيذ محشو بالسمن والعسل واسميني اطبخ يوم اطبخ”

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ودخلت الباحثة العمانية الدكتورة السهاد البورسعيدي على خظ وسم الخبز العماني ونشرت تريدة تحدث فيها عنه وقالت ما نصه: “#شباتي والبعض ربما لديه تسميه اخرى له. ب #التمر و #عسل_النحل و #حبة_البركة ،لم يستخدم في عجنه الماء و #السكر. #اهداء (ل) #مطبخ_سيدتي #مطبخ_ضحى علما بأنها المرة الأولى وللأمانة التي اقوم فيها بإعداد خبز #الشباتي نظرا لأنني اقوم بإعداد الخبز العماني في معظم الاحيان”

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