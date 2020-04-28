ضجة في سلطنة عمان بعد قرار إستقطاع راتب الطبيب العُماني وهو في معركته مع كورونا

الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الغجتماعي خلال الساعات الماضية وسم “هاشتاق” إستقطاع راتب الطبيب العماني، وغرد الكثير من النشطاء تحت الوسم واعربوا عن غضبهم وإستنكارهم لمعاملة الطبيب العماني بهذه الطريقة، في الوقت الذي يقف في خط الدفاع الأول في محاربة فيروس كورونا، ويحمي أبناء السلطنة، مثله مثل العامل في الأجهزة الأمنية و الجيش.

ونشرت الطبيبة العمانية نرجس المنذري تغريدة أثارت غضب النشطاء، وأثارت حالة من الجدل من قرار غريب في وقت غلط، فبدل أن يحصل الطبيب العماني على عقود عمل دائمة ومكافأة على ما يقومون به في ظل الظروف التي تمر بها السلطنة مع العالم في محاربة فيروس قاتل مثل كورونا المستجد، يتم إستقطاع من راتبه وإلغاء المكافأة المالية المقررة.

وقال الطبيب العماني بتغريدته التي أثارت الجدل ما نصه كما لسع الدبور: “أيها السادة نحن أطباء #عمان الدفعات الحديثة نعمل بعقد مؤقت في بلدنا الحبيب!! نحن نشكل نسبة كبيرة من خط الدفاع الأول لمواجهة #كورونا حاليا وتم مكافأتنا باقتطاع العلاوة الدورية بدءًا من هذا الشهر ناهيك عن مستقبلنا المجهول بعد انتهاء العقد هذه السنة”

أيها السادة نحن أطباء #عمان الدفعات الحديثة نعمل بعقد مؤقت في بلدنا الحبيب!!

نحن نشكل نسبة كبيرة من خط الدفاع الأول لمواجهة #كورونا حاليا

وتم مكافأتنا باقتطاع العلاوة الدورية بدءًا من هذا الشهر ناهيك عن مستقبلنا المجهول بعد انتهاء العقد هذه السنة💔



#استقطاع_راتب_الطبيب_العماني pic.twitter.com/Ax1ezkPaI8 — Ŋαrjiś Ăℓ-Mαηtĥαri❀ (@NarjisHumaid) April 27, 2020

وعلق باحث عماني على التغريدة التي حصلت على الكثير من الدعم من قبل النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قال الباحث عبد العزيز ما نصه: “ما نراه من هضم لحقوق الأطباء خاصة الدفعات الجديدة والطاقم الطبي يحتاج إلى مساءلة.وإذا لم يمنح الطبيب ما يستحق من حوافز وامتيازات وهم خط الدفاع الأول في المهام الصعبة التي تجتاح العالم، وإذا كانت الجهات لا تعرف قدرهم في هذه الأوقات الصعبة فمتى ستدرك؟ متى سيتم تعيين هؤلاء الأطباء؟”

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ما نراه من هضم لحقوق الأطباء خاصة الدفعات الجديدة والطاقم الطبي يحتاج إلى مساءلة.وإذا لم يمنح الطبيب ما يستحق من حوافز وامتيازات وهم خط الدفاع الأول في المهام الصعبة التي تجتاح العالم، وإذا كانت الجهات لا تعرف قدرهم في هذه الأوقات الصعبة فمتى ستدرك؟ متى سيتم تعيين هؤلاء الأطباء؟ — ABDULAZIZ ALKHRAUSI (@azizsutal) April 27, 2020

وقال آخر أيضا ما نصه: “للأمانة كذا مرة نسمع أصوات من أطباء بنفس هذه المعاناة ! الطبيب العماني أولى من غيره يا وزارة الصحة .الوزارة ككل تحتاج مراجعة وهيكلة فوضه عارمة ! هذا اللي سمعناه ناهيكم عن الباقي. نحتاج عقول خارجية ولكن بدون تهميش للعقل العماني الصاعد .. نتحدث عن أطباء على مستوى عالي جدا من العلم”

في الوقت الذي ننتظر من وزارتنا الموقوة اصدار حوافز تشجيعية لخط الدفاع الاول نتفاجأ باصدار قرار تعسفي باستقطاع العلاوة الدورية لفئة الاطباء

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا وزارتنا @OmaniMOH

ما هكذا تكافأ الجهود المخلصة — Talal Algharibi (@TAlgharibi) April 27, 2020

وسأل ناشط الدكتورة صاحبة التغريدة عن سبب العقود المؤقة، حيث قال: “ما هو الغرض من العقود المؤقته دكتوره؟ فكرة العقود المؤقته بحد ذاتها رائعه من أجل تطوير الأداء، يبقى انعكاسات مختلفة في الحكومة من حيث التعميم على الجميع ما بس فئه معينه على أخرى. وانتي ما شاء الله لا يضيرك العمل بعقد مؤقت او دائم، انا متاكد من ان الوزارة من ستطلبك بعقددائم لا انت”

لتجيب الدكتورة ما نصه: “شكراً لك أخي الخطاب .. العقود المؤقتة تم إيجادها كحل بعد أن رفضت الصحة توظيفنا بعد سنة الامتياز ،، قبعنا في بيوتنا ٥ أشهر وسعينا جاهدين من وزارة لأخرى ومن مسؤول لمسؤول إلى أن تم إيجاد هذا الحل المؤقت لنا على أمل أن يتم إيجاد الحل بعده”

شكراً لك أخي الخطاب .. العقود المؤقتة تم إيجادها كحل بعد أن رفضت الصحة توظيفنا بعد سنة الامتياز ،، قبعنا في بيوتنا ٥ أشهر وسعينا جاهدين من وزارة لأخرى ومن مسؤول لمسؤول إلى أن تم إيجاد هذا الحل المؤقت لنا على أمل أن يتم إيجاد الحل بعده 🤷🏻‍♀️ — Ŋαrjiś Ăℓ-Mαηtĥαri❀ (@NarjisHumaid) April 27, 2020

وغرد الكثير من النشطاء تحت هذا الوسم، حيث قال ناشط: “القضية أكبر من مجرد راتب أو علاوة مستقطعة قضية ٣ دفعات من الأطباء العمانيين يعملون بعقود مؤقته بلا رقم وظيفي، سنوات الخدمة غير محسوبة ! يؤدون واجباتهم كأطباء كاملة لكن ماذا عن الحقوق؟!! ماذا بعد انتهاء فترة العقود !؟”

#استقطاع_راتب_الطبيب_العماني#عمان_تواجه_كورونا #Covid_19

القضية أكبر من مجرد راتب أو علاوة مستقطعة

قضية ٣ دفعات من الأطباء العمانيين يعملون بعقود مؤقته بلا رقم وظيفي، سنوات الخدمة غير محسوبة !

يؤدون واجباتهم كأطباء كاملة

لكن ماذا عن الحقوق؟!!

ماذا بعد انتهاء فترة العقود !؟ — Kathiya (@Kathiya_K) April 27, 2020

وقال أخر ما نصه: الطبيب يضحي بحياته و حياة أهله من أجل سلامة المرضى من اي جنس كانوا و من اي دين، لا يفرق بين ذلك، لكن تأتي المكافئة على هيئة مذلة و استصغار لأبسط حقوقه

الطبيب يضحي بحياته و حياة أهله من أجل سلامة المرضى من اي جنس كانوا و من اي دين، لا يفرق بين ذلك، لكن تأتي المكافئة على هيئة مذلة و استصغار لأبسط حقوقه 💔 #استقطاع_راتب_الطبيب_العماني — JUHAINA (@DrAlJahwari) April 27, 2020

أما الناشط عبد الله المقدم فكان له رأي مختلف تماما، حيث كذب الخبر وكذب كل ما نشره الأطباء، حيث قال ما نصه: #عمان_تواجه_كرونا #استقطاع_راتب_الطبيب_العماني هذا الخبرلا أعتقد أنه صحيح فلقد تعودنا أن أبناءعمان لهم التقدير والمعزة في عملهم فمابالك بالكادرالصحي الخط الدفاع الاول للبلدأخواني علينا أن نكون أكثرحرصًا من الذباب اللالكتروني الذي يطلق من حين لآخر هشتاقات لأسباب كلنايعلمها

ما لبث إلا ومسح تغريدته بعد تعرضه لإنتقادات من قبل الأطباء و النشطاء.