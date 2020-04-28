“فتح” تهدد كل من يتصدى لحملات التشويه للقضية الفلسطينية التي تقوم بها السعودية بالإعتقال!

الدبور – قالها الكاتب الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني قديما: “يسرقون رغيفك .. ثم يعطونك منه كِسرة .. ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم .. يالوقاحتهم”

وهذه هي وقاحة السعودية العظمى ولجانها الإلكترونية، فمهما فعلت السعودية من تطبيع وخيانة، وشتم طرد وسجن وتعذيب لأبناء الشعب الفلسطيني، يجب على الشعب الفلسطيني الخروج لشكرهم على كرمهم، وإذا الشعب لم يعجبه الحال وتمرد وتحدث عن جرائم السعودية، يجب على من يمثل الشعب الخروج وإدانة شعبه ومدح شعب آخر وحكومة أخرى تطبع بشكل مستمر مع عدوه الذي سلب أرضه وفي صراع أبدي معه، وهذا ما فعلته السعودية مع حركة فتح عندما أجبرت الحركة على إدانة شعبها وشكر السعودية على كرمها.

فقد إستنكرت حركة فتح، ما أسمته محاولة بعض الأطراف إحداث شرخ في العلاقة بين المملكة العربية السعودية وفلسطين، مشيرة إلى أن العلاقة بين البلدين متينة، وأن السعودية تقف دائما بجانب الشعب الفلسطيني.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والناطق باسمها نبيل أبوردينة، إن “علاقة الشعب الفلسطيني وقيادته بالمملكة العربية السعودية هي علاقة أخوة تاريخية لا تنفصم، منذ وقفت المملكة في المقدمة دفاعا عن فلسطين والقدس، وقدمت الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه، ومواصلة كفاحه من أجل تحرير وطنه”.

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وأضاف: أن “الحركة تدين الأصوات المشبوهة التي تحاول الإساءة إلى هذه العلاقة، وخاصة في هذه الظروف الحرجة التي تستوجب منا جميعا رص الصفوف للحفاظ على القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية فيها”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ولم يتحدث أبوردينة ولم يدن ما تقوم به اللجان الإلكترونية السعودية في وسائل التواصل الإجتماعي، وطبعا لم يدن ما قام به الإعلام السعودي ولا حتى كانت له الجرأة على إدانة عمل فني شتم الشعب الفلسطيني بكامله ووصفه بناكر الجميل و العدو للسعودية، بل الإدانة جاءت لمن تصدى لتلك الحملات السعودية ضد نضال الشعب الفلسطيني.

وتابع أبوردينة: أن “حركة فتح تدعو الجميع إلى نبذ الفرقة، ولن تسمح لأحد أي كان بدق اسفين بين الشعبين الشقيقين السعودي والفلسطيني، وتدعو إلى تفويت الفرص على كل من يريد الإساءة إليهما”، و التهديد هنا بالطبع للشعب الفسطيني وليس السعودي، لأن الإعلام السعودي له كامل الحرية بشتم الفلسطيني فهو من يطعمه وهو من يسقيه.

وكان المهرج ناصر القصبي في حلقة من مسلسله الرمضاني فد سخر من القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حيث اتهمه بناكر الجميل وإنه هو العدو الحقيقي للسعودية وإسرائيل صديقة للشعب السعودي.

وتضمنت حلقته، مشهدًا أثار ضجّة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاول تشويه القضية الفلسطينية وتلميع الإحتلال الإسرائيلي وبل تبرير جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الذي لا يستحق الوقوف بجانبهـ لانه ناكر للجميل.

الأمر الذي دفع النشطاء التصدي لتلك الحملة المنظمة لتشويه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة أمام الأجيال القادمة، وهذا لم يعجب السعودية، فعلى الفلسطينيين الصمت أمام كل ما تقوم به من حملات ضدهم، لأنها سرقت رغيفهم وأعطتهم منه كسرة، فيجب عليهم شكر أل سعود، لذلك خرج أبوردينة بدل من إدانة المسلسل و الحملات السعودية ادان تصدي شعله لتلك الحملات..