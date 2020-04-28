قناة إسرائيلية رسمية: مسلسل المهرج ناصر القصبي، قدم للكيان ما لم يقدمه الجيش الإسرائيلي!!

الدبور – حقق المهرج السعودي ناصر القصبي لدولة الإحتلال الإسرائيلي ما لم يحلم به الكيان أن يحصل وبهذه السرعة، فبالرغم من توقيع معاهد سلام مع مصر إلا أن الكيان لم يستطع التطبيع مع الشعب المصري ولا مع الإعلام و من يعمل في الفن المصري لعقود.

ولكن في السعودية الوضع مختلف، لأن التطبيع على المستوى الفني و الإعلامي و الشعبي سبق التطبيع الرسمي وتوقيع معاهد سلام، فقد تعلم الكيان من الأخطاء السابقة، حتى جعل السعودية تطبع قبل التوقيع وهذا ما حصل، ولكن السعودية صدمت الكيان بسرعة التطبيع وقبول الشعب السعودي لمثل هذا الأمر.

و احتفت قناة إسرائيلية رسمية بمسلسل المهرج السعودي “ناصر القصبي”، المرضي عنه من قبل ولي عهد السعودية بن سلمان، حيث هاجم الفلسطينيين، وروج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في مسلسله.

وذكرت القناة الـ12 العبرية أن مسلسل “مخرج 7″، الذي يعرض على شاشة “إم بي سي” يأتي تشجيعا للتطبيع، وتمهيدا للعلاقات مع السعودية، مشيرة إلى أن المسلسل يهدف إلى إظهار جوانب إيجابية لدى (إسرائيل).

وفي مسلسل “مخرج 7″، ظهر الممثلان “ناصر القصبي وراشد الشمراني” وهما يروجان بشكل واضح للتطبيع، إذ قال “الشمراني” إنه ينوي توسيع أعماله التجارية والتعاون مع إسرائيليين، ليرد “القصبي” بأن الإسرائيليين أعداء. وعلق “الشمراني” بعبارات تطبيعية، ترددها منذ مدة الحسابات السعودية الموالية للحكومة، التي تعرف بـ”الذباب الإلكتروني”.

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وقال: “العدو هو الذي لا يقدر وقفتك معاه، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين”، فقال “ناصر القصبي”: “ويش تقصد؟”، ليرد “الشمراني”: “كل تضحياتنا لأجل فلسطين، دخلنا حروب لأجل فلسطين، قطعنا النفط لأجل فلسطين، وعندما أصبح عندهم سلطة ندفع تكاليفهم ورواتبهم وإحنا أحق بالفلوس، وما يصدقون أن يلاقوا فرصة حتى يهاجمون السعودية”.

ورد “ناصر القصبي” فقال: “أصابع يدك ليست متشابهة، فمثلما يوجد فلسطينيون تهجروا عام 1948 وتعرضوا للمذابح في المقابل هناك من باع أرضه لليهود”.

وأردف: “مثلما واجه فلسطينيون في الانتفاضة الأخيرة اليهود بصدروهم العارية أمام الدبابات، هناك فلسطينيون يموّلون الجدار العازل، لذلك هم بشر مثلهم مثل غيرهم، فيهم الطيب وفيهم الرديء، وفيهم ناكر الجميل وفيهم الوفي، وفيهم المخدوع والواعي، لكن (إسرائيل) هي التي تغذي العداوة بين الفلسطينيين وباقي العرب”.

ورد “الشمراني” قائلا: “ظنك نوقف معهم (أي الفلسطينيين)، وهو لاعنين أبو خامسنا”، ليرد “القصبي” قائلا: “نحن نقف مع الحق والمبدأ والضمائر وأنت مرت عليك مسألة الضمير وتعرفها”.

وأثار هذا المشهد سخطا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد ناشطون أن عرضه يأتي في سياق محاولة سلخ المجتمع السعودي والخليجي بشكل عام عن القضية الفلسطينية، مؤكدين رفضهم لبث مثل هذه المشاهد التي تصوّر الاحتلال الإسرائيلي بأنه دولة سلام، يمكن إقامة علاقات معها.

حوار رائع بين #ناصر_القصبي و #راشد_الشمراني

عن موقف السعودية من اسرائيل وفلسطين 🇸🇦🇮🇱🇵🇸

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ألتمس في المشهد مناقشة المسلمات عند المجتمع السعودي

الذي كان يحارب لأجل حق الشعب الفلسطيني واليوم يناقش التخلي عنهم علنا

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أولى خطوات التطبيع..هدم المسلمات

وهو مخطط السلطة السعودية pic.twitter.com/Lfc0J5M8LU — Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) April 27, 2020