معركة حامية الوطيس في السعودية العظمى من أجل البيض
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معركة حامية الوطيس في السعودية العظمى وفي رمضان و السبب كرتونة بيض!!

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على مواقع وسائل التواصل الإجتماعي فيديو لمعركة حامية الوطيس راح فيها ضحايا ربما أكثر من ضحايا فيروس العظمى، ثامن أقوى جيش في العالم، والسبب كما تم تداوله بسبب كرتونة بيض!

ويظهر بالفيديو هجوم عشرات المواطنين بالثوب السعودي على بعضهم البعض، ويُحاول عُمال كُتب على زيهم “الاتصالات”، الفض بينهم لكن دون فائدة، فالمعركة من أجل البيض تستحق!

ووقعت المشاجرة في رابع أيام المبارك، المفروض أن من شارك في غزوة البيض ، لديهم القليل من الإيمان وروح المبارك، ولكن في السعودية العظمى البيض أغلى من الصيام ومن وبل ربما أغلى من الوطن نفسه.

وعلق ناشط ساخرا من الفيديو ، يعني ممكن الحوثيين يسيطرون على السعودية بشحنة بيض، وممكن أن يستولوا على جميع معدات الجيش السعودي بتوزيع بيض على أفراد الجيش.

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وقال أخر الله ثم الملك ثم البيض..

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