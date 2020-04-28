معركة حامية الوطيس في السعودية العظمى وفي رمضان و السبب كرتونة بيض!!

الدبور – إنتشر على مواقع وسائل التواصل الإجتماعي فيديو لمعركة حامية الوطيس راح فيها ضحايا ربما أكثر من ضحايا فيروس كورونا في السعودية العظمى، ثامن أقوى جيش في العالم، والسبب كما تم تداوله بسبب كرتونة بيض!

ويظهر بالفيديو هجوم عشرات المواطنين بالثوب السعودي على بعضهم البعض، ويُحاول عُمال كُتب على زيهم “الاتصالات”، الفض بينهم لكن دون فائدة، فالمعركة من أجل البيض تستحق!

ووقعت المشاجرة في رابع أيام شهر رمضان المبارك، المفروض أن من شارك في غزوة البيض السعودية، لديهم القليل من الإيمان وروح شهر رمضان المبارك، ولكن في السعودية العظمى البيض أغلى من الصيام ومن شهر رمضان وبل ربما أغلى من الوطن نفسه.

وعلق ناشط ساخرا من الفيديو ، يعني ممكن الحوثيين يسيطرون على السعودية بشحنة بيض، وممكن أن يستولوا على جميع معدات الجيش السعودي بتوزيع بيض على أفراد الجيش.

لا تعطيني بيضة .. بل علمني كيف ابيييييض 🎶📢😩



اعطني بيضتي اطلق يديّااااا 🎶📢😩



وين الملايين.. البيض السعودي وين.. ويييين وييين 🎶📢😩



😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — 🌼Aphrodite/NoNo🌼🇷🇺🇸🇾🇵🇸🇯🇴 (@Aphrodia6apollo) April 27, 2020

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وقال أخر الله ثم الملك ثم البيض..

الله ثم الملك ثم البيض 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/nkd2UpDdDB — ترامب القرني 🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦 (@trumb78739686) April 27, 2020