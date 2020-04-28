هل إنتهى فيروس كورونا من سلطنة عمان؟ إجراءات جديدة
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هل إنتهى فيروس كورونا في سلطنة عمان؟ قرارات جديدة مهمة!

By وطن الدبور
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الدبور – تسائل النشطاء في عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن القرار الأخير الذي أصدرته ، وهل هو بشرى خير لإنتهاء إنتشار في السلطنة، اوتم القضاء عليه تماما,

فقد أعلنت شرطة عمان السلطانية في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع تويتر، عن رفع الحواجز التي أقامتها بسبب فيروس كورونا ومنع التنقل بين المحتغظتن، للحد من إنتشار الفيروس في السلطنة، كإجراء من ضمن عدة إجراءات وقائية إتخذتها اللجنة العليا التي كلفها السلطان هيثم بن طارق بمتابعة إنتشار الفيروس و الحد منه.

وقال الشرطة في بيانها ما نصه: تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه المواطنين والمقيمين الكرام بأنه سيتم إنهاء نقاط السيطرة والتحكم بين مختلف محافظات السلطنة اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم غدٍ الأربعاء، مع التأكيد على إبقاء نقاط السيطرة والتحكم على محافظة مسقط واستمرار عملها بذات الآلية المتّبعة سابقاً،،

و أضاف بيان شرطة عمان السلطانية بما يخص رفع الحواجز أيضا ما نصه: “وإبقاء العزل الصحي العام على ولايتي مطرح ومسقط وكذلك العزل الصحي العام بمنطقة السوق التجاري بولاية جعلان بني بو علي إلى إشعارٍ آخر. وتهيب #شرطة_عمان_السلطانية بالجميع ضرورة التعاون والتقليل من التحركات الداخلية بين المحافظات حفاظاً على الصحة العامة، وترجو السلامة للجميع.”

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الأمر الذي غعتبره البعض بشرى خير لإنتهاء هذا الوباء و القضاء عليه، و العودة للحياة الطبيعية تدريجيا مع أخذ الحيطة لأن ما قبل كورونا ليس كما بعده، حيث قال ناشط معلقا: “الحمد لله خطوات تدعونا إلى الأمل بالقادم، والحذر والاستمرار على صلابتنا وقوتنا الاجتماعية”، وقال ناشط آخر ما نصه: “إجراءات تبعث بالتفاؤل ولله الحمد ، فقط علينا التعاون والالتزام وعدم التنقل إلّا للضرورة.”

بينما تخوف بعض النشطاء من هذا الإجراء الذي قد يعيد السلطنة لنقطة الصفر، حيث قالن ناشطة عمانية ما نصه: “للاسف رح تبدء الزيارات العائلية وما راح نقدر نسيطر عليها الناس اللي في الولايات راح يزوروا اهلهم في مسقط كنا نتمنى عزل محافظة مسقط بالكامل بس تاتي الرياح بمالاتشتهي السفن الله يجيب العواقب سليمة”

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