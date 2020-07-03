سلطنة عمان تنافس أمريكا في نسبة الإصابات بفيروس كورونا.. فيديو مؤلم

الدبور – سلطنة عمان يبدو إنها تنافس الولايات المتحدة الامريكية، في نسبة الإصابات بفيروس كورونا، من حيث نسبة عدد الإصابات لعدد السكان، حيث وصلت أمريكا لرقم قياسي جديد وهو اكثر من ٥٥ ألف إصابة يوميا، بعدما كانت الإصابات بمعدل ٢٠ ألفا يوميا.

و احتلت سلطنة عمان الترتيب السابع على مستوى العالم في عدد الاصابة بفيروس كورونا المستجد نسبة الى عدد السكان بحسب ما اظهرته أحدث الاحصائيات.

ويمثل اجمالي عدد الإصابات حتى الآن نحو 0.01٪ أي أن كل مئة شخص بينهم مصاب، وأصبح قياس نسبة الإصابة إلى عدد السكان أحد المعايير المهمة في انتشار فيروس كورونا المستجد لما يعكسه من تأثير وضغط على المرافق والإمكانيات الصحية في كل دولة.

ورغم الإشادة عالميا بالإجراءات التي إتخذتها سلطنة عمان للحد من إنتشار الفيروس في السلطنة، إلا ان نسبة الإصابات في إزدياد، الامر الذي أرجعه الكثير من الخبراء لعدم إلتزام البعض بالإجراءات التي تم إقراراها من اللجنة العليا.

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ولان طبيعة المجتمع العماني إجتماعي أكثر من أي شعوب أخرى في العالم، يصعب التحكم بإنتشار الفيروس إن لم يبدأ من الإلتزام التام بتعليمات اللجنة العليا، و الإنتهاء عن المخالطة في التجمعات العائلية، وإلتزام كل فرد في السلطنة بالتعليمات و التباعد الإجتماعي قدر الإمكان.

وقال وزير الصحة العماني “نتساءل: ما ذنب الملتزمين بالإرشادات بسبب عدم التزام مجموعات وفئات مما يزيد من عدد الحالات المصابة؟!”

و أضاف الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، عضو اللجنة العليا “هناك توقعات بأن تستمر الجائحة لأشهر أو سنوات، ولابد أن تدرس الدول كيفية عودة الحياة إلى الوضع الطبيعي”.

و أكد الدكتور السعيدي بأن الفيروس مازال ينتشر بسرعة، والحالات الحرجة في ازدياد، وبقاء الحالات في العناية المركزة بالاسابيع، وهناك زيادة في عدد الوفيات.

وكرر الوزير وشدد على الإلتزام بالتعليمات التي صدرت من اللجنة العليا، حيث قال في المؤتمر الصحفي ما نصه: “نكرر مناشدتنا للجميع بأهمية التقيد بالتباعد الجسدي والمجتمعي وغسيل اليدين بالماء والصابون والبقاء في المنزل في حال وجود أي أعراض تنفسية” لأن أغلب الحالات التي تم الإعلان عنها بالامس كانت بسبب التجمعات العمانية.