فضيحة-إماراتية
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فضيحة إماراتية بيد قناة الجزيرة حصلت على تسجيلات صوتية تورط الإمارات

By وطن الدبور
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الدبور – من العيار الثقيل بيد قناة الجزيرة، حيث حصلت على تسريبات خاصة من الإمارات، قد تتورط بعدها مع السعودية العظمى، بعد تفريغها ونشرها، وما خفي أعظم.

ونشر ضابط أمن إماراتي عن فضيحة إماراتية،  بعد تسريب تسجيلات صوتية إلى قناة الجزيرة، وهذه التسريبات عبارة عن محادثات بين ضباط امن في الإمارات، و جماعة ، وفيها توجيهات لجماعة عن أمكان توجيه الضربات في السعودية.

ونشر الضابط الذي يعمل في جهاز المخابرات الإماراتي، ويغرد تحت اسم بدون ظل، تغريدة تحدث فيها عن تلك التسريبات ووصولها لقناة الجزيرة، ولم يوضح كيف وصلت للقناة، ومتى سيتم بثها، حيث قال بتغريدته التي لسعها الدبور ما  نصه:

“قناة الجزيرة حصلت على تسجيلات صوتية بيننا وبين الحوثي والاماكن التي يتم الاتفاق عليها لاستهدافها.”

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ولم يصدر من قناة الجزيرة أي بيان رسمي أو إعلان عن تلك التسريبات أو موعد بثها حتى كتباة هذا الخبر، ولكن ما خفي أعظم قادم.

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