فضيحة إماراتية بيد قناة الجزيرة حصلت على تسجيلات صوتية تورط الإمارات
الدبور – فضيحة إماراتية من العيار الثقيل بيد قناة الجزيرة، حيث حصلت على تسريبات خاصة من الإمارات، قد تتورط بعدها مع السعودية العظمى، بعد تفريغها ونشرها، وما خفي أعظم.
ونشر ضابط أمن إماراتي عن فضيحة إماراتية، بعد تسريب تسجيلات صوتية إلى قناة الجزيرة، وهذه التسريبات عبارة عن محادثات بين ضباط امن في الإمارات، و جماعة الحوثي، وفيها توجيهات لجماعة الحوثي عن أمكان توجيه الضربات في السعودية.
ونشر الضابط الذي يعمل في جهاز المخابرات الإماراتي، ويغرد تحت اسم بدون ظل، تغريدة تحدث فيها عن تلك التسريبات ووصولها لقناة الجزيرة، ولم يوضح كيف وصلت للقناة، ومتى سيتم بثها، حيث قال بتغريدته التي لسعها الدبور ما نصه:
“قناة الجزيرة حصلت على تسجيلات صوتية بيننا وبين الحوثي والاماكن التي يتم الاتفاق عليها لاستهدافها.”
قناة الجزيرة حصلت على تسجيلات صوتية بيننا وبين الحوثي والاماكن التي يتم الاتفاق عليها لاستهدافها.— بدون ظل (@without__shadow) July 3, 2020
ولم يصدر من قناة الجزيرة أي بيان رسمي أو إعلان عن تلك التسريبات أو موعد بثها حتى كتباة هذا الخبر، ولكن ما خفي أعظم قادم.