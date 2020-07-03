في أمريكا.. حفلات مختلطة لتوزيع فيروس كورونا وجوائز مالية مغرية للمصاب الأول!

الدبور- في أمريكا وفي تهور وإستهتار شد إنتباه المسؤولين، قام الطلبة و المراهقين بعمل حفلات مختلطة وتجمعات هدفها نشر فيروس كورونا بينهم، ويتم تقديم جوائز مالية مغرية لأول مصاب بالفيروس، وسط الرقص و الشرب و الإحتفال.

حيث قالت عضوة بمجلس مدينة توسكالوسا في ولاية ألاباما في أمريكا، إن طلابًا مصابين بكورونا تعمّدوا حضور حفلات في المدينة ومحيطها للمشاركة في مسابقة تعتمد على نشر العدوى ومكافأة من يلتقط الفيروس أولا.

وأضافت عضوة مجلس المدينة “سونيا مكينستري”، لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، أن ذلك يتم من خلال حفلات تُنظم خصيصا لنقل العدوى؛ حيث يتم دعوة أشخاص مصابين لحضورها في الوقت الذي يتم فيه جمع المال، ليتم منحه لأول شخص يلتقط العدوى.

وتابعت: “يتم وضع نقود في وعاء على الطاولة، ومن يُصاب بالعدوى أولا فإنه يحصل على المال”.

المسؤولة الأمريكية لفتت إلى أن الطلاب المصابون “يتجاهلون إرشادات الحجر الصحي بشكل واضح”. وتساءلت: “كيف يمكنك محاربة شيء ما يحاول الناس الترويج له باستمرار؟”.

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ووصف رئيس مكافحة الحرائق في توسكالوسا “راندي سميث” تصرف الطلاب بـ”التهور”، قائلا: “في البداية اعتقدنا بأنها مجرد إشاعات لنتحقق من ذلك لاحقا بإجراء الفحوصات اللازمة”.

ويذكر أن عدد الإصابات في أمريكا بلغت أرقاما قياسيا خلال الأيام الماضية، حيث بلغت بالأمس الجمعة أكثر من ٥٧ ألف إصابة في ٢٤ ساعة فقط، وأكثر الإصابات كانت بين الشباب.