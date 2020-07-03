معركة تحرش جنسي بين الشباب و الفتيات بعد إعادة الترفيه في السعودية (فيديو)

الدبور – معركة تحرش جنسي، و لأول مرة وفي مشهد فريد من نوعه في السعودية الجديدة، إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، لمعركة حامية الوطيس بين شباب و فتيات في أول معركة تحرش جنسي بعد إعادة الترفيه للسعودية بعد إغلاق استمر لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا، إشتاق الشباب فيها للتحرش.

حيث تدخل رجال الأمن في مجمع تجاري شهير في العاصمة السعودية الرياض، لفض مشاجرة بين عدد من الشبان والفتيات اندلعت مساء الخميس خلال تجمع كبير من الأشخاص في المكان بحثا عن الترفيه مع عودة الحياة لطبيعتها في البلاد، عقب إغلاقات فرضتها أزمة كورونا، وإشتياق الشاب للتحرش الجنسي و إخراج الكبت.

وأظهرت مقاطع فيديو صوّرها حاضرون لمعركة تحرش جنسي، التي قالوا إنها وقعت في مجمع ”يو ووك“ أو ”U Walk“ عددا من الشبان المتجمعين، بينما تلاحق فتاتان شابا وتنهالان بالضرب عليه.

وفي مقاطع فيديو أخرى، تظهر فتاتان تصرخان في وجه من بدا أنهما رجلا أمن مسؤولان عن تأمين المكان، بينما ظهرت فتاة ممددة على الأرض في مقطع ثالث، ورجل أمن يجر أحد الشبان لتوقيفه في مقطع رابع.

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وبينما انتقد كثير من المدونين السعوديين، أطراف المشاجرة، وطالبوا بمحاسبة المتسببين والمعتدين فيها، فإن انتقادات أخرى انهالت على التجمع الكبير في المكان رغم دعوات السلطات المحلية للالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا من خلال التباعد وارتداء الكمامات.

وقال أحد النشطاء أن معركة تحرش جنسي، بدأت بعد تحرش شاب بفتاة سعودية، فردت الفتاة بصفعه على وجه، وتدخلت صديقتها وتدخل صديق المتحرش، حتى إندلعت معركة كبيرة بسبب إعادة الترفيه، وتجمع الكثير من الشباب حول المعركة وبدون أي إجراءات وقاية لفيروس كورونا، التحرش أهم.