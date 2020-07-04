رجاء الجداوي قبل وفاتها بسبب كورونا: “أنا نزلت أصور غصبا عني والله”! (فيديو)

الدبور – إنتقلت إلى رحمة الله تعالى الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن عمر ناهز الـ 82 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا كوفيد ١٩، ومعاناتها لاكثر من ٤٣ يوما في المستشفى، تحملت فيها الكثير من الألم حسب المقربين منها وكا قالت ابنتها التي رافقتها طول فترة العلاج.

وأعلنت عن وفاة رجاء الجداوي ابنتها أميرة مختار، وذلك من خلال منشور في موقع ”فيسبوك“، حيث كتبت قائلة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله“.

وذكرت مواقع محلية بمصر في وقت سابق، أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا، بعد أن التقطت العدوى أثناء تقديمها واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل زوج الفنانة المصرية صفاء أبو السعود.

وأوضحت التقارير المتداولة، أن الجداوي شعرت بأعراض الفيروس بعد مدة قليلة من ذهابها للعزاء الذي ضم عددا كبيرا من الإعلاميين ولاعبي كرة القدم والفنانين وآخرين.

ولكن آخرين قالوا إنها أصيبت بالفيروس أثناء تصوير آخر أعمالها في ضل إنتشار فيروس كورونا، حيث إنها انتهت من التصوير قبل أيام من إصابتها، الامر الذي تخوف منه الكثير من الطاقم الذي شاركها التصوير في مسلسل لعبة النسيان، وهو آخر أعمالها الفنية.

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وظهرت الفنانة في فيديو من موقع التصوير تتحدث في مقابلة لها عبر زووم، عن أجواء التصوير في ظل إنتشار جائحة كورونا، وطلبها من الناس الجلوس في البيت حتى يتجنبوا الإصابة بالعدوى، وقالت في المقابلة إنها نزلت للتصوير غصبا عنها، لأنها مرتبطة بعقود، والمنتج سيخسر كثيرا إن توقف التصوير، وهي لا ترضى الخسارة لأي منتج، ودفعت حياتها ثمنا لإخلاصها في عملها.