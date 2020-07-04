ماذا يحصل في مصر؟ تأخرت زوجته في تحضير العشاء فعاقبها بالذبح

الدبور – ماذا يحصل في مصر؟ سؤال تردد كثيرا في الفترة الاخيرة بعد تنوع الجرائم التي لم يعرفها الشارع المصري من قبل، زوج يستأجر صديقه ليغتصب زوجته، ليتهمها بشرفها ويطلقها بدون مؤخر، وشاب يغتص شقيقته، وغيرها من الجرائم الغريبة التي حصلت في الأيام الاخيرة في مصر.

و في ريمة جديدة خلال أيام، أقدم مصري على قتل زوجته ذبحًا بسكين في محافظة الشرقية شمال مصر لأنها تأخرت في تحضير وجبة العشاء له .

وفي التفاصيل، تلقت أجهزة الأمن بلاغاً يفيد مقتل ربة منزل على يد زوجها داخل منزلهما بقرية ”كوم حلين“، والعثور على الجثة غارقة في دمائها.

وكشفت التحقيقات نشوب مشادة كلامية بين الزوجين لتأخر الزوجة في إعداد وجبة العشاء، قبل أن يستل الزوج سكينًا من المطبخ ويُنهي حياة زوجته بجرح قطعي في رقبتها.

وجرى ضبط الزوج المتهم، والتحفظ على الجثة بالمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

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