هكذا ردت تركيا على إدانة مصر لعملية الجيش التركي في شمال العراق: هههههه

الدبور – ردت تركيا على البيان المصري الذي أدان عمليتي “مخلب النسر” و”مخلب النمر”، للجيش التركي في شمالي العراق، واصفة إياها بالـ”كوميديا السوداء”.

و قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي: “بيان الإدانة الصادر عن وزارة خارجية جمهورية مصر العربية، بحق عمليتي مخلب النمر ومخلب النسر، لقواتنا المسلحة ضد تنظيم “بي كا كا” الإرهابي شمالي العراق، والذي أوقع الظلم بحق مواطنينا والمواطنين العراقيين على حد سواء، واتهام البيان لدولتنا بأنها مصدر عدم الاستقرار في المنطقة، غير مقبول”.

وأضاف: “إدانة العمليات التركية ضد الإرهاب، كوميديا سوداء”، مشيرا إلى أن “مثل هذه التصريحات اللا مسؤولة لا تخدم الشعب العراقي كما زعمت، بل تندرج ضمن مساع تخدم أجندات منظمة “بي كا كا” الإرهابية الملطخة يديها بالدماء”.

وشدد أقصوي، على ضرورة “عدم التغافل عن أن منظمة “بي كا كا” الإرهابية تشكل تهديدا على استقرار وأمن ووحدة أراضي العراق”.

اعتبرت الخارجية التركية، أن إدانة #مصر لعمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر"، للجيش التركي ضد الإرهابيين شمالي ا#لعراق، "كوميديا سوداء".https://t.co/85GVvqLcYp — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 3, 2020

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وكانت الخارجية المصرية أدانت أمس الجمعة استمرار “الانتهاكات التركية للأراضي العراقية”، معتبرة أنها تعمل ذلك متسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية.

وأكدت في بيان لها، أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، إذ يتبدى من تكرار “مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مرارا من كون تركيا مصدرا رئيسا من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة”.