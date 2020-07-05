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إنهيار إبنة رجاء الجداوي وهي تتحدث عن تفاصيل اللحظات الأخيرة (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – انهارت الفنانة المصرية الراحلة،  السيدة أميرة مختار، حزنًا على وفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا صباح الأحد، عن عمر يناهز 82 عامًا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي تتحدث عن اللحظات الاخيرة في حياة والدتها .

وقالت أميرة خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأطباء أخبروها بأن والدتها أثناء فترة مرضها وقبل تركيب جهاز التنفس الحنجري كانت تردد 4 كلمات هي: ”الحمد لله، ويارب، وراضية بقضاء الله، وأميرة ابنتها“.

وأضافت أن والدتها كانت تقول لها إنها راضية بقضاء الله، ولا تريد أن تشفى من مرضها إلا من أجلها ولأجل حفيدتها رضوى التي كانت تجمعهما علاقة صداقة كبيرة، موضحة أنهما كانا يتبادلان الآراء في كل المجالات.

وأوضحت أن الأطباء وطاقم التمريض طلبوا منها آداء صلاة الجنازة عليها داخل مستشفى العزل، لارتباطهم الوثيق بها خلال فترة تواجدها بالمستشفى، موضحة أنه خلال الـ43 يومًا فترة مرضها قدم الطاقم الطبي مجهودا كبيرا لعلاج والدتها لدرجة أنها كانت تدعو لهم في كل مرة تتصل بها.

وأشارت إلى أن رجاء الجداوي كانت قنوعة وراضية بقضاء الله وقدره، ومتواضعة، مضيفة أنها لم تكن تشتري لنفسها شيئًا وكانت دائمًا تتسوق لابنتها وحفيدتها وزوجها قبل وفاته.

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وتوفيت الجداوي عن عمر ناهز الـ82 عاما، بعد أسابيع من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومكوثها بمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية منذ 24 مايو الماضي.

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