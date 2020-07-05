رانيا يوسف أتعرض للتحرش يوميا، ولا أعلم السبب؟! فيديو
الدبور – قالت رانيا يوسف، الممثلة المثيرة للجدل إنها تتعرض للتحرش يوميا، ولا تعلم الممثلة المصرية رانيا يوسف، و التي أثارت ضجة بعد ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي بفستان كشف عن مؤخرتها، وتحججت بعدها بأنها نسيت البطانة في البيت، لا تعلم سبب الترحش بها يوميا.
وتوالت الصور و الفيديوهات الفاضحة للفنانة رانيا يوسف، بعد الشهرة التي حصلت عليها بعد فضيحة الفستان العاري، وأعجبها الإهتمام الكبير، فأصبحت تنشر صور فاضحة لها كل فترة على حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكتبت في منشور عبر حسابها بموقع “إنستغرام”: “نعم تعرضت للتحرش”، مضيفة: “كلمة تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان”.
وتطرقت يوسف إلى واقعة متحرش الجامعة الأمريكية الذي تحرش بما يقارب 100 فتاة، قائلة: “حادثة الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاه ليست فردية بل هناك العشرات أو آلاف مثل هذا الشاب يبيحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!”.
وتابعت: “أنا أواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حساباتي الرسمية وأيضا الإيميل الخاص به الذي تأتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي، والتي يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها والمواصلات وغيرها) وأيضا عبر الهواتف المحمولة فالتحرش بأنواعه كبير ولا بد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع”.
وطالبت رانيا يوسف بإقرار قانون رادع للتحرش بكل أنواعه بشكل سريع في مصر، مضيفة: “خاصة التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبرة للجميع ويكون رادعا”.
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نعم تعرضت للتحرش . كلمه تعاني منها كل امرأه من سنوات طويله وحتي هذه اللحظه نعاني منها وكانه شبح يطاردنا في كل مكان. . حادثه الشاب الذ تخرش باكثر من فتاه ليست فرديه بل هناك العشرات او آلاف مثل هذا الشاب يبحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الاقوي وهذا غير صحيح! . انا اواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسميه وايضا الايميل الخاص به الذي تاتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي. . والتي يستبيحون ارسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان ( عملها ' المواصلات' وغيرها) وايضا عبر الهواتف المحموله فالتحرش بانواعه كبير فلابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفه لانهم يعلمون انه ليس لهذا التحرش رادع. . اطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل انواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا. . ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه. .