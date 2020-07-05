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شاهد مضيفة طيران في الإمارات، تعوض خسارتها عملها بالمخدرات والجنس

By وطن الدبور
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الدبور – في ، تم ضبطها في شقة دعارة في حفل مخدرات مع شاب، في عمل إضافي فيما يبدو لتعوض توقف عملها مع شركة طيران بسبب جائحة كورونا.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية،  التي كشفت تفاصيل عمل مضيفة طيران بالدعارة، إن السلطات الأمنية في إمارة دبي بدولة الإمارات، ضبطت مضيفة جوية تعمل بطيران الإمارات في أوضاع مخلة مع رجل داخل شقة.

وذكرت الصحيفة أن مضيفة طيران تحمل الجنسية البريطانية وتدعى “ديرين كروفورد” 23 سنة ومقيمة في الإمارات، كانت في الخارج لتناول العشاء مع الرجل ووافقت على الذهاب معه إلى شقته عندما داهمها قوات الأمن.

وقالت دانييل ، 28 سنة ، شقيقة المضيفة للصحيفة إن الشرطة عثرت مع اختها والراجل الذي يرافقها على سجائر من مخدر القنب وألقت القبض بتهمة حيازة المخدرات.

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الصحيفة البريطانية أشارت أيضا إلى أنه تم احتجاز “ديرين” ، في مركز للشرطة لعدة أيام قبل نقلها إلى سجن “البرشاء”.

وأخبرت المتهمة أسرتها أنها خضعت لفحوصات تعاطي المخدرات ووافق الضباط على السماح لها بالرحيل إذا ثبتت سلبية التحاليل.

ولم تتهم المضيفة بتهمة ممارسة الدعارة او الجنس بطريقة غير شرعية، حيث تسمح القوانين في الإمارات بممارسة الجنس بموافقة الطرفين، ولكن تم التحفظ عليها فقط بتهمة تعاطي المخدرات، وتفهمت السلطات حاجة المضيفة للمال و العمل في مجال الدعارة إما للمار أو لتمضي وقتا ممتعا مع الحظر.

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