مصري حاول ممارسة الشذوذ مع صديقه، فلما رفض قتله بطريقة بشعة

الدبور – ماذا يحدث في مصر؟ في نوعية جديدة من الجرائم التي كثرت في الفترة الأخيرة في مصر، أقدم رجل مصري على قتل شاب مراهق لأنه رفض ممارسة الشذوذ الجنسي معه، في منطقة زراعية بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، فلم يجد طريقة إلا قتله بطريقة بشعة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً بالعثور على جثة سائق توك توك داخل زراعات القصب.

وكشفت التحقيقات أن الجثة المعثور عليها تخص ”محمود. ف“ 19 عامًا سائق توك توك، وأن مرتكب الواقعة صياد ”محمد. ع“ 43 عامًا يقيم بدائرة المركز، وأن سبب الجريمة هو رفض المجني عليه إقامة علاقة شذوذ جنسي معه، فقتله داخل منطقة لزراعات القصب.

وذكرت التحقيقات أن المتهم استقل التوك توك رفقة المجني عليه ووصلا لأحد الأماكن بالزراعات وتناولا مشروبات كحولية وعقب ذهاب وعيهما، طلب المتهم من المجني عليه ممارسة الشذوذ الجنسي معه إلا أن الأخير رفض فباغته المتهم بعدة ضربات متتالية على رأسه ورقبته وعندما فقد الوعي تماما قام بخنقه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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