تسريب فاضح: السعودية تستعين بضباط من الإمارات للتحقيق مع الأمير محمد بن نايف!

الدبور – في تسريب فاضح جديد، إستعانت السعودية العظمى وبطلب خاص من بن سلمان ولي العهد، بضباط أمن متخصصين من أبوظبي، أرسلهم ولي عهد أبوظبي بن زايد شيطان العرب، للتحقيق مع الامير السعودي المعتقل محمد بن نايف.

الامير محمد بن نايف الذي نزل بن سلمان على ركبيته ليقبل قدمه، عندما إنقلب عليه واستلم ولاية العهد بالقوة و الإحتيال، هو نفسه الذي قام بإعتقاله وارسل له ضباط امن من جهاز أمن الدولة في أبوظبي، المعروف عنهم قسوتهم وطرقهم الخاصة بالتعذيب، حسب دورات حصلوا عليها في دولة الإحتلال.

وكشف ضابط إماراتي عن تسريب فاضح، و الضابط يعمل في جهاز المخابرات الإماراتي، ويسرب بالعادة أخبار صحيحة من داخل الجهاز، ويغرد تحت اسم بدون ظل منذ سنوات طويلة، لم يستطع أحد معرفة شخصيته الحقيقية، مع أن حسابه تم تقييده أكثر من مرة من قبل تويتر.

وقال الضابط الإماراتي بتغريدة لسعها الدبور في تسريب فاضح جديد، قال ما نصه: “ضباط ذات رتب عالية من جهازنا الامني ، هم الذين يحققون مع سمو الامير محمد بن نايف بقصد اهانته واذلاله ، كما طلب منه التوقيع على مبالغ مالية تقدر بعشرين مليار دولار والاعتراف على سرقة صندوق مكافحة الارهاب”

ضباط ذات رتب عالية من جهازنا الامني ، هم الذين يحققون مع سمو الامير محمد بن نايف

بقصد اهانته واذلاله ، كما طلب منه التوقيع على مبالغ مالية تقدر بعشرين مليار دولار

والاعتراف على سرقة صندوق مكافحة الارهاب — بدون ظل (@without__shadow) July 6, 2020

- Advertisement -

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية، مطلع مارس/ آذار الماضي، عن تنفيذ السلطات السعودية حملة اعتقالات لأمراء من العائلة الحاكمة، على رأسهم الأمير “أحمد بن عبدالعزيز”، الشقيق الأصغر للملك “سلمان”، وابن أخيه “محمد بن نايف بن عبدالعزيز”، ولي العهد السابق، وآخرون.

واعتبر مراقبون أن اعتقال الأميرين “بن نايف” و”بن عبدالعزيز” قد يكون خطوة استباقية لإدارة المخاطر التي تحول دون تسلم “بن سلمان” العرش خلفا لأبيه؛ لأنهما بديلان محتملان لتولي الحكم في المملكة.