سعودي يتحرش بفتاة قاصر ببث مباشر على الهواء بكل فخر

الدبور – أثار سعودي موجة من الغضب على وسائل التواصل الإجتماعي، عندما نشر فيديو على الهواء مباشرة، وهو يتحرش بفتاة قاصر بكل فخر وبلا خجل، حيث أثار حالة من الجدل و النقاش على تويتر وانستغرام.

وتفاعل العديد من النشطاء السعوديين عبر وسم “#سعود_المطيري_متحرش_بطفله” مطالبين بضبط هذا الشخص الذي يدعى سعود المطيري وحبسه، بعدما ظهر في بث مباشر عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات”، وبرفقته فتاة صغيرة السنّ، وبدا أن علاقة خاصة تربطهما بحسب تعليقات كثير ممن شاهدوا البثّ.

وبحسب رواية بعض النشطاء فإن الشاب الذي يدعى سعود المطيري، استغل الفتاة، وقام بالتحرش بها، وإنه يستوجب الملاحقة والمحاسبة.

وكتبت ناشطة في تغريدة عبر الوسم أرفقت بها صورا من المقطع الصادم:”صراحه مدري وش اقول ان كنه صدق حسبي الله عليه وان كنه مو صدق مابقول الا الله يستر عليه يعني طفله اهلها وينهم عنها”

ووجهت ناشطة أخرى اللوم والعتاب لأهب الطفلة:”اهلها مافيهم خير حسبي الله بس البنت طفله بريئه م تدري لكن العتب ع الاهل”

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هذا وتلقت وزارة الداخلية السعودية، سيلًا من البلاغات الإلكترونية عبر تطبيق ”كلنا أمن“ الذي يتيح بسهولة الإبلاغ عن مقاطع الفيديو والصور والتدوينات التي يعتقد المبلغون أنها تخالف القوانين المحلية.

وش وضع اللي يقولون استرو عليه مشرب طفله ويتحرش فيها ويصورها ويفضحها ويفضح نفسه اخر شي نستر عليه الله لايبلانا بس #سعود_المطيري_متحرش_بطفله pic.twitter.com/LotjvOLZae — reema🕊 (@_oxu2) June 21, 2020