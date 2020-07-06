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شاهد|صورة نادرة وعفوية لوالدة السلطان قابوس بن سعيد إنتشرت على وسائل التواصل

By وطن الدبور
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الدبور – تداول النشطاء في وسائل التواصل الإجتماعي في ، ما قيل إنها وقديمة لوالدة رحمه الله، وتعود لثمانينات القرن الماضي، وهي الام التي كانت تشكل كل شيء بالنسبة للسلطان قابوس.

الصورة النادرة تعود إلى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي للسيدة الجليلة ميزون بنت أحمد بن علي المعشني والدة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، ومعها في الصورة  السيدة بثينة بنت تيمور.

السيدو ميزون بنت أحمد بن علي المعشني التي توفت في أغسطس عام 1992، كانت الزوجة الثانية للسلطان سعيد بن تيمور ووالدة السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان سلطنة عمان الراحل، وكانت زوجته الأولى السيدة فاطمة المعشني وكانت قريبتها.

والدة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله في صورة نادرة وعفوية

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