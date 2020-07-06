شاهد|صورة نادرة وعفوية لوالدة السلطان قابوس بن سعيد إنتشرت على وسائل التواصل

الدبور – تداول النشطاء في وسائل التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان، ما قيل إنها صورة نادرة وقديمة لوالدة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، وتعود لثمانينات القرن الماضي، وهي الام التي كانت تشكل كل شيء بالنسبة للسلطان قابوس.

الصورة النادرة تعود إلى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي للسيدة الجليلة ميزون بنت أحمد بن علي المعشني والدة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، ومعها في الصورة السيدة بثينة بنت تيمور.

السيدو ميزون بنت أحمد بن علي المعشني التي توفت في أغسطس عام 1992، كانت الزوجة الثانية للسلطان سعيد بن تيمور ووالدة السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان سلطنة عمان الراحل، وكانت زوجته الأولى السيدة فاطمة المعشني وكانت قريبتها.

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صورة نادرة تعود إلى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي للمغفور لها بإذن الله السيدة الجليلة ميزون بنت أحمد بن علي المعشني والدة المغفور له جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد طيب الله ثراهم، ومعها في الصورة صاحبة السمو السيدة بثينة بنت تيمور.#السلطنة_نيوز pic.twitter.com/RENqLqapob — السلطنة نيوز (@NewsSultanate) July 7, 2020