شاهد طبيب مصري يقتحم المسجد ويعتدي على المصلين ويطردهم ليحوله إلى كراج

الدبور – قام طبيب مصري بإقتحام أحد المساجد في منطقة المعادي في مصر، وقام بضرب المصلين وهو يحمل عصا بيده، وطالبهم بالرحيل، وقام بطردهم من المسجد بقوة.

وفيما بعد ألقت الأجهزة الأمنية على المتهم الذي ظهر في الفيديو وبدات التحقيق معه.

ويظهر المقطع كيف تسبب طبيب مصري بإحداث حالة من الهلع وسط المصلين، الذين تلقى بعضهم ضربات بوساطة العصا التي يحملها الرجل الذي كان يأمرهم بالخروج عنوة.

وقال بعض المعلقين على المقطع، إن هذا الرجل يعمل طبيبا ويملك عيادة خاصة بالمبنى الذي يوجد به المسجد، وأقدم على فعلته لأنه يريد تحويل المكان لكراج خاص بعيادته، على حد قولهم.

وقالت مواقع محلية أن وزير الأوقاف، محمد جمعة، قرر إعادة فتح المسجد للصلاة جزئيا في النصف الغربي منه وهو الجزء البعيد تماما عن الاتصال بالمقام حفاظا على الجميع عقب الحادثة.

- Advertisement -

وتناقل ناشطون المقطع وسط موجة جدل وغضب واسعة بسبب عدم احترام حرمة المسجد، وأشارت متابعة تُدعى علا مجاهد، بأن من اقتحم المسجد مواطن اقتحم المسجد وقام بضرب وطرد المصلين، وهو طبيب مصري.

وقالت إن مقتحم المسجد يعمل طبيبًا وهو من سكان منطقة المعادي ويُدعى ”م.ح“ وأنه يريد هدم المسجد كي يستخدمه ”جراچ“ لعيادته الخاصة، موضحًة: ”أيًا كان السبب فلا يجوز اقتحام بيت ربنا بالحذاء والسب داخل بيت الله، ربنا يرحمنا برحمته يااااارب“.

وانتقد عمر جودة موقف المصلين قائلا: ”شايفينه بيضرب المصلين وواقفين بيتكلموا معاه، لا حقيقي يا خسارة الرجالة“.