فنانة مصرية تصدم الجميع بتجربتها مع متحرش الجامعة الأمريكية

الدبور – فنانة مصرية صدمت الجميع بحديثها عن تجربتها الشخصية مع متحرش الجامعة الامريكية، القضية التي شغلت الرأي العام في مصر و الدول العربية لأكثر من ٤ أيام متواصلة، حتى تم القبض عليه مؤخرا وحبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيق، كما أفادت النيابة العامة المصرية.

و روّت الفنانة الشابة للا فضة، ابنة المصور الشهير خالد فضة، تجربتها مع متحرش الجامعة الأمريكية الذي قام بالتحرش بما يقارب الـ 100 فتاة.

وقالت للا فضة، إنها تعرف هذا الشاب، وتحدثت معه من قبل، وكان من الممكن أن تكون إحدى ضحاياه، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”: “أنتوا مستوعبين المكتوب؟ الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين، أنا كنت ممكن أكون مكان أي واحدة من دول، زي ما حد من صحابك أو أختك أي حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول”.

وأضافت للا فضة: “مش عايزة اسمع حد بيقول هي السبب، مش عايزة حد يقول حرام مستقبله، كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر وأكتر عشان للأسف أهله ده رافعين قضية على أول بنت اتكلمت بتهمة التشهير”.

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وشاركت للا فضة في السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل “البرنس” بطولة الفنان محمد رمضان، اللبنانية نور، أحمد زاهر، رحاب الجمل، محمد علاء، روجينا، سلوى عثمان، أحمد داش، ريم سامي، أحمد حسنين، أحلام الجريتلي، محمد جمعة، الطفلة فريدة حسام، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.