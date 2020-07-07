أكاديمي إماراتي سأل: أين عقلاء اليمن؟ وتورط مع الشاهين العماني و النشطاء

الدبور – أكاديمي إماراتي معروف بتغريداته التي لا تخلو من الغباء على موقع تويتر، وهو الاكاديمي عبد الخالق عبد الله الذي عمل مستشارا لولي عهد أبوظبي، وكأن كل من يعمل مستشارا له تحل عليه مصائب الدنيا، فهو إما يختارهم شواذ مثل جورج نادر، وإما أكاديمي فتصيبه اللعنة أمثال عبد الخالق عبد الله.

الأكاديمي الإماراتي سأل سؤالا خبيثا، فقال أين عقلاء اليمن، وهذه هي كانت تغريدته لا أكثر، ولكنه تورط بهذا السؤال، بحيث تصدى له نشطاء كبار على موقع تويتر، مع إنه كان يكفيه الشاهين العماني، ولكن إنضم له الكثير من النشطاء ومنهم من بلده وهو المعارض الإماراتي عبد الله الطويل.

حيث قال له الناشط الإماراتي المعارض، عبد الله الطويل ما نصه: “يبحثون عن عقلاء الإمارات دكتور”

يبحثون عن عقلاء الإمارات دكتور — عبدالله الطويل (البديل) (@BotawilAbdullah) July 7, 2020

أما الكاتب و الناشط اليمني المعروف عباس الضالعي فكان رده مختصرا أيضا وقال له: “في الميدان يتتظرون البعران”

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في الميدان يتتظرون البعران — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) July 7, 2020

وعلق الكثير من النشطاء على تغريدة ما يطلق عليه أكاديمي إماراتي ، ومستشار ولي عهد أبوظبي بن زايد، ولكن الضربة القاضية جاءت من الشاهين العماني، فرد عليه بقوله، كما لسع الدبور من صفحته: “عقلاء #اليمن ستجدهم في أحد الاماكن التالية ١- مقابركم السرية ٢- سجونكم السرية ٣- معتقلاتكم السرية ٤- معسكراتكم السرية والكثير منهم ممن هم خارج هذه الاماكن ستجدهم اما في المهجر او في قوائم المستهدفين من بلاكووتر الاكيد،،، انكم ترونهم في احلامكم ليلا،،،فتستيقظون فزعاً لتصرخون”

عقلاء #اليمن ستجدهم في أحد الاماكن التالية

١- مقابركم السرية

٢- سجونكم السرية

٣- معتقلاتكم السرية

٤- معسكراتكم السرية



والكثير منهم ممن هم خارج هذه الاماكن ستجدهم اما في المهجر او في قوائم المستهدفين من بلاكووتر



الاكيد،،، انكم ترونهم في احلامكم ليلا،،،فتستيقظون فزعاً لتصرخون https://t.co/Kc7HfOlWPM — الشاهين🦅🇺🇳 (دولة راسخة. شعب قوي) (@_FALCON_01) July 7, 2020

أما الناشط العماني “ابن السلطنة” فقد ردعلى أكاديمي إماراتي، بقوله: “عذراً يا دكتور ولكن عن أي عقلاء تتحدث ؟!!!! عندما تبعثر كل الاوراق في اليمن وتمزق كل ما هو جميل في اليمن الذي اصبح حزين بسبب الصواريخ والمليشيات التي تدعمونها والذي تسببتم في اكبر كارثه إنسانيه يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين وتسال عن العقلا في اليمن !!!!”

عذاً يا دكتور ولكن عن أي عقلاء تتحدث ؟!!!!

عندما تبعثر كل الاوراق في اليمن وتمزق كل ما هو جميل في اليمن الذي اصبح حزين بسبب الصواريخ والمليشيات التي تدعمونها والذي تسببتم في اكبر كارثه إنسانيه يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين وتسال عن العقلا في اليمن !!!! — إبن السلطنة (@CJrhzkNmiypHXFV) July 7, 2020

عقلاء اليمن كُثُرّ وأنتم تعرفونهم جيداً فقط إخلع نظارتك الشمسية وستراهم ،، عقلاء اليمن ورجالها هم من يرفضون الإنصياع لكم ولدراهمكم الممزوجة بعرق بغايا دبي — صهيب اليمني (@suhaibalyemeni1) July 7, 2020

لم تفهموا تحذيرات عقلاء اليمن

ويبدو أنكم بحاجة لمعرفة مجانينها

لان العقلاء انتهى صبرهم وجاء دور من سيأدبكم وسينهي مشروعكم التآمري علل اليمن عبر دعم مليشيا الحوثي والانتقالي — سامية الكثيري (@mo_alKathiri) July 7, 2020

عقلاء اليمن سيصلون إليكم قريباً… خليك جاهز لاستقبالهم فوصولهم سيكون مفاجئ جداً لذلك خليك على استعداد 🚀🚀. .. — حمزه طه الخزان 🇾🇪 (@Hamzahtaha3_10k) July 7, 2020