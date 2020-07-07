أكاديمي إماراتي
عش الدبابير

أكاديمي إماراتي سأل: أين عقلاء اليمن؟ وتورط مع الشاهين العماني و النشطاء

By وطن الدبور
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الدبور – معروف بتغريداته التي لا تخلو من الغباء على موقع تويتر، وهو الاكاديمي الذي عمل مستشارا لولي عهد أبوظبي، وكأن كل من يعمل مستشارا له تحل عليه مصائب الدنيا، فهو إما يختارهم شواذ مثل جورج نادر، وإما أكاديمي فتصيبه اللعنة أمثال .

الأكاديمي الإماراتي سأل سؤالا خبيثا، فقال أين عقلاء ، وهذه هي كانت تغريدته لا أكثر، ولكنه تورط بهذا السؤال، بحيث تصدى له نشطاء كبار على موقع تويتر، مع إنه كان يكفيه ، ولكن إنضم له الكثير من النشطاء ومنهم من بلده وهو المعارض الإماراتي عبد الله الطويل.

حيث قال له الناشط الإماراتي المعارض، عبد الله الطويل ما نصه: “يبحثون عن عقلاء الإمارات دكتور”

أما الكاتب و الناشط اليمني المعروف عباس الضالعي فكان رده مختصرا أيضا وقال له: “في الميدان يتتظرون البعران”

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وعلق الكثير من النشطاء على تغريدة ما يطلق عليه أكاديمي إماراتي ، ومستشار ولي عهد أبوظبي بن زايد، ولكن الضربة القاضية جاءت من الشاهين العماني، فرد عليه بقوله، كما لسع الدبور من صفحته: “عقلاء #اليمن ستجدهم في أحد الاماكن التالية ١- مقابركم السرية ٢- سجونكم السرية ٣- معتقلاتكم السرية ٤- معسكراتكم السرية والكثير منهم ممن هم خارج هذه الاماكن ستجدهم اما في المهجر او في قوائم المستهدفين من بلاكووتر الاكيد،،، انكم ترونهم في احلامكم ليلا،،،فتستيقظون فزعاً لتصرخون”

أما الناشط العماني “ابن السلطنة” فقد ردعلى أكاديمي إماراتي، بقوله: “عذراً يا دكتور ولكن عن أي عقلاء تتحدث ؟!!!! عندما تبعثر كل الاوراق في اليمن وتمزق كل ما هو جميل في اليمن الذي اصبح حزين بسبب الصواريخ والمليشيات التي تدعمونها والذي تسببتم في اكبر كارثه إنسانيه يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين وتسال عن العقلا في اليمن !!!!”

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