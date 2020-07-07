بعد الحملة الإماراتية المسعورة، دولة الكويت تحذر من الحسابات الوهمية!

الدبور – بعد الحملة الإماراتية على دولة الكويت، والتي إشتدت في الأيام الماضية عندما دخل على خط مهاجمة الكويت وزير خارجية الإمارات نفسه، الذي كبر واصبح يهاجم وينتقد أيضا، حيث شهدت وسائل التواصل الإجتماعي حملة مسعورة على دولة الكويت تهدف إلى زعزعة الأمن فيها، وقاد الحملة حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبوظبي,

حذرت السلطات الأمنية الكويتية، منتسبيها من التورط في إدارة حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف زعزعة الأمن أو مهاجمة زملائهم أو قياداتهم أو تسريب معلومات أمنية خطيرة.

ووجهت القيادة العليا في وزارة الداخلية، باتخاذ أقسى العقوبات الانضباطية بحق منتسبيها الذين يثبت قيامهم بإدارة أي حساب وهمي.

ونقلت صحيفة “القبس”، عن مصادر قولها إن التوجيهات الصادرة من القيادة العليا للوزارة تنص على إيقاف المشتبه في تورطهم عن العمل وإحالتهم إلى القضاء، ومن ثم التسريح من الخدمة لمن تصدر بحقهم أحكام قضائية تدينهم وتؤكد تورطهم في تلك الجرائم.

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وأضافت المصادر أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية فتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على حقيقة معلومات تلقتها، مفادها أن بعض منتسبي الوزارة يديرون حسابات وهمية على مواقع التواصل لتصفية حسابات خفية ضد بعض زملائهم أو قياداتهم.

وكشفت أن الضباط أو الأفراد المتخفين وراء تلك الحسابات، يحاولون خلط الأوراق، وإثارة نوع من اللغط حول بعض القضايا، وإثارة البلبلة داخل المؤسسة الأمنية، خصوصاً عقب فتح ملفات الرشاوى وتجارة الاقامات والبشر على مصراعيه وبشكل غير مسبوق، وبلا محاباة لأي متهم مهما بلغت رتبته أو مكانته.

وحذرت المصادر أن هذا النوع من القضايا غير مقبول نهائياً، ويزرع بذور التشتت في وزارة الداخلية المعنية بحفظ الأمن، ومحاربة الإشاعات، وتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع.

وكان قد نشر المغرّد الإماراتي سيء الصيت “حمد المزروعي”، المقرب من ولي عهد أبوظبي، فيديو قديم لمواطن كويتي كان قد هرب من الدولة يسب أمير الكويت، وزعم أنه مواطن قطري يشتم الشيخ صباح.

ونشر “المزروعي” عبر صفحته الرسمية بتويتر مقطعا مصورالسعه الدبور يظهر شخص يدعى عبدالرحمن فيصل العذبة المري ـ كما عرف نفسه ـ وهو يشتم أمير الكويت بألفاظ خارجة ويهاجم الأسرة الحاكمة، كما وجه رسالة لأمير قطر حيث كان يتواجد في الدوحة.

مواطن قطري يشتم الكويت واميرها هل ستتم محاسبته منى الى سفير الكويت في الدوحة … pic.twitter.com/gPcCcl7rqB — حمد المزروعي (@uae_3G) July 6, 2020

ولم يكتف صبي محمد بن زايد بهذه التغريدة بل عاد لإثارة البلبلة في الداخل الكويتي، باللعب على وتر التسريبات التي انتشرت مؤخرا للنائب الكويتي السابق مبارك الدويلة مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وكتب ما نصه متدخلا في الشأن الكويتي الداخلي ومحاولا إحداث بلبلة: “الذات الاميرية مصونة حسب الدستور الكويتي استغرب كيف لـ الدويلة الذي تقول وافترا على المقام السامي امير الكويت بحسب بيان الديوان الاميري الذي حذر من اللجوء الى مثل هذه الاساليب توقع فاعلها تحت طائلة القانون السؤال متى سيتم محاسبته “

الذات الاميرية مصونه حسب الدستور الكويتي استغرب كيف لـ الدويلة الذي تقول وافترا على المقام السامي امير الكويت بحسب بيان الديوان الاميري الذي حذر من اللجوء الى مثل هذه الاساليب توقع فاعلها تحت طائلة القانون السوال متى سيتم محاسبته … — حمد المزروعي (@uae_3G) July 6, 2020